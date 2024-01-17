NBA.. صنز يحقق فوزا مثيرا على كينغز بدوري السلة الأمريكي

وفي مباراة أخرى، سجل جويل إمبيد 41 نقطة، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، واستحوذ على سبع كرات مرتدة، ليقود فيلادلفيا سفينتي سيكسرز لأداء قوي في الربع الرابع والفوز على دنفر ناغتس حامل اللقب بنتيجة 126-121.

وكانت هذه المباراة الـ 18 تواليا التي يسجل فيها إمبيد 30 نقطة على الأقل.

وقاد نيكولا يوكيتش قائمة المسجلين في دنفر برصيد 25 نقطة والاستحواذ على 19 كرة مرتدة.

وسجل بول جورج 18 نقطة من أصل 38 نقطة له في المباراة في الربع الرابع، ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 128-117.