تدخل مروع على بوسكيتس من لاعب فيسيل كوبي (فيديو)

وحقق فيسل كوبي الفوز في مباراة، اليوم، 4-3 بركلات الترجيح بعد أن انتهت بالتعادل السلبي، ولم تشهد ركلات الترجيح مشاركة ميسي الفائز 8 مرات بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وشهدت المباراة التي أقيمت في هونج كونج حضور 40 ألف مشجع، ووصل سعر التذكرة الواحدة إلى نحو 5 آلاف دولار هونج كونج (640 دولارًا أمريكيًا).