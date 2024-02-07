تدخل مروع على بوسكيتس من لاعب فيسيل كوبي (فيديو)
تعرض سيرجيو بوسكيتس لاعب نادي إنتر ميامي للإصابة، بعد تدخل عنيف من أوكاكا لاعب فيسيل كوبي الياباني، خلال مباراة الفريقين الودية في اليابان، اليوم الأربعاء
وتدخل أوكاكا بشكل مروع على قدم بوسكيتس في كرة مشتركة، ليصاب لاعب خط الوسط في كاحله.
وتلقى بوسكيتس العلاج على أرض الملعب، لكنه لم يتمكن من الاستمرار، وكان لا بد من استبداله، وفي الوقت نفسه لم يتلقَ أوكاكا حتى البطاقة الصفراء بسبب التدخل الخطير.
وحقق فيسل كوبي الفوز في مباراة، اليوم، 4-3 بركلات الترجيح بعد أن انتهت بالتعادل السلبي، ولم تشهد ركلات الترجيح مشاركة ميسي الفائز 8 مرات بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.
وشهدت المباراة التي أقيمت في هونج كونج حضور 40 ألف مشجع، ووصل سعر التذكرة الواحدة إلى نحو 5 آلاف دولار هونج كونج (640 دولارًا أمريكيًا).