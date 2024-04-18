أهداف مباراة بايرن ميونخ وآرسنال (فيديو)

انتظر بايرن ميونخ الألماني حتى الدقيقة الثالثة والستين ليفتح باب التسجيل في مباراته أمام آرسنال الإنجليزي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم الجناح جوشوا كيميتش بهدف أول للبايرن بعد أن تلقى توزيعة على المقاس من البرتغالي رافائيل غيريرو، أسكنها الزاوية اليمني العليا لمرمى حارس آرسنال رايا واضعًا بذلك فريقه على أعتاب نصف النهائي.