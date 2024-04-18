رياضة
أهداف مباراة بايرن ميونخ وآرسنال (فيديو)
يطمح آرسنال إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2009
انتظر بايرن ميونخ الألماني حتى الدقيقة الثالثة والستين ليفتح باب التسجيل في مباراته أمام آرسنال الإنجليزي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وتقدم الجناح جوشوا كيميتش بهدف أول للبايرن بعد أن تلقى توزيعة على المقاس من البرتغالي رافائيل غيريرو، أسكنها الزاوية اليمني العليا لمرمى حارس آرسنال رايا واضعًا بذلك فريقه على أعتاب نصف النهائي.
وكان بايرن ميونخ فرض سيطرته التامة على مجريات الشوط الثاني، بعد شوط أول متعادل تقريبًا مع أسبقية طفيفة لكتيبة المدرب توماس توخيل.