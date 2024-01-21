استقبال حافل لكريستيانو رونالدو في الصين (فيديو)
حظِيَ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي باستقبال حافل في الصين اليوم الأحد.
وتُظهر مقاطع فيديو متداولة الآلاف من المشجعين الذي استقبلوا رونالدو وهتفوا باسم الهداف البرتغالي.
ورغم تأخر طائرة النصر 5 ساعات إلا أن أعدادًا غفيرة من المشجعين انتظرت في مطار شينزين للترحيب برونالدو والنصر.
واضطرت لجهات الأمنية لوضع سياج طويل لإبعاد الجماهير عن ممر وصول اللاعبين.
ويخوض النصر معسكرًا إعداديًّا في الصين مستغلًا فترة توقف الدوري السعودي، ويلعب النصر مباراتين وديتين أمام شنغهاي الأربعاء المقبل، وتشجيانغ يوم الـ28 من يناير.
3 جوائز
وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، في جوائز "دبي غلوب سوكر" المقدمة من مجلس دبي الرياضي.
وتوج رونالدو بـ3 جوائز في حفل غلوب سوكر، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وأفضل هداف في عام 2023، أما الجائزة الثالثة فهي أفضل لاعب حسب تصويت الجمهور.
ونال كريستيانو رونالدو جائزة أفضل هداف في أوروبا للعام 2023، والمقدمة من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء “IFFHS”.
ووصل رونالدو إلى صدارة هدّافي، العام 2023، متخطيًا الثنائي هاري كين، وكيليان مبابي، مهاجمي بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.
وأكد الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أن رونالدو أكثر الهدافين الأوروبيين تهديفًا لهذا العام، حيث سجل 54 هدفًا، ما جعله ينال الجائزة.