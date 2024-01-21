استقبال حافل لكريستيانو رونالدو في الصين (فيديو)

ورغم تأخر طائرة النصر 5 ساعات إلا أن أعدادًا غفيرة من المشجعين انتظرت في مطار شينزين للترحيب برونالدو والنصر.

واضطرت لجهات الأمنية لوضع سياج طويل لإبعاد الجماهير عن ممر وصول اللاعبين.

ويخوض النصر معسكرًا إعداديًّا في الصين مستغلًا فترة توقف الدوري السعودي، ويلعب النصر مباراتين وديتين أمام شنغهاي الأربعاء المقبل، وتشجيانغ يوم الـ28 من يناير.