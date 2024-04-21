أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة (فيديو)

تقدم أندرياس كريستينسن لبرشلونة في مباراته مع ريال مدريد في الكلاسيكو، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف كريستينسن من ضربة رأس بعد ضربة ركنية لعبها رافينيا في الدقيقة السادسة.

وتدخل باو كوبارسي على لوكاس فاسكيز داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم سيزار سوتو غرادو ضربة جزاء سجل منها فينيسيوس جونيور هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 18.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 78 نقطة من 31 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط أمام برشلونة.

وبطولة الدوري الإسباني هي البطولة الوحيدة التي ما زال برشلونة ينافس للتتويج بها، بعد خروجه من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.