بمشاركة الأهلي والهلال وريال مدريد.. اعتماد النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025

وتأسست البطولة في عام 2000 وتقام تقليديًا خلال الموسم - وتستمر لمدة أسبوع تقريبًا - حيث يتنافس الفائزون بدوري الأبطال في كل قارة خاصة في أوروبا ضد الفرق التي فازت بالألقاب في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا.

وشاركت سبعة أندية فقط في النسخة الأخيرة في يناير/كانون الثاني الماضي، ولكن من المقرر أن يتغير هذا في عام 2025، مع انتقال البطولة إلى يونيو ، واستعداد 32 فريقًا للتنافس.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطاني فإن غياني إنفانتينو رئيس الفيفا أعلن أن كأس العالم للأندية ستقام بمشاركة 32 فريقا كل 4 أعوام، بدءا من عام 2025.

وتنص قواعد البطولة بشكلها الجديد على مشاركة 12 فريقا من قارة أوروبا، و6 أندية من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من أفريقيا، وكذاك آسيا وأمريكا الشمالية، إضافة إلى مقعد لقارة أوقيانوسيا، ومقعد للبلد المضيف.

وحجز تشيلسي وريال مدريد بالفعل مقاعدهما في مسابقة 2025، بعد أن فاز النادي اللندني بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، بينما فاز العملاق الإسباني على ليفربول في النهائي العام الماضي.

وسيتمكن النادي الأهلي المصري والهلال السعودي من المشارك في مونديال الأندية بنسخته الجديدة، كون الأهلي والهلال أبطال نسخة 2021 في أفريقيا وآسيا، حيث سيشارك أبطال قارات آسيا وأفريقيا من 2021 حتى 2025.

ضمن بطلا الكونكاكاف مونتيري المكسيكي وسياتل الأمريكي المشاركة أيضا.

كأس العالم 2026

إلى ذلك، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على نظام بطولة كأس العالم 2026 عبر تغيير نظام البطولة لتقام من 12 مجموعة تضم كل مجموعة 8 منتخبات.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ32 الإقصائي إضافة إلى أفضل 8 منتخبات صاحبة المركز الثالث في المجموعات.

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فكرة إقامة كأس العالم عبر مجموعات تضم كل مجموعة 3 منتخبات بسبب إضعافها فكرة التنافس حتى نهاية دور المجموعات.