"جوهرة فرنسا" يشعل صراعا بين سان جيرمان وريال مدريد وليفربول

وتحرك أيضًا ريال مدريد لتأمين الصفقة خاصة أن اللاعب من أبرز المواهب الدفاعية في الدوري الفرنسي.

ويحاول نادي باريس سان جيرمان لحسم الصفقة قبل أن يرحل اللاعب بعيدًا عن الدوري الفرنسي.

ويلعب ليني يورو في المنتخب الفرنسي للشباب ، وأصبح مرشحًا للمشاركة في أولمبياد باريس.