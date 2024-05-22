"جوهرة فرنسا" يشعل صراعا بين سان جيرمان وريال مدريد وليفربول
اشتعل صراع ثلاثي بين كبار أندية أوروبا للفوز بخدمات أحد المواهب الفرنسية المميزة في الموسم المقبل.
وكشف تقرير نشره موقع (leParisien) عن رغبة أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في الفوز بخدمات اللاعب ليني يورو مدافع ليل الفرنسي.
وأشار التقرير إلى أن اللاعب صاحب الـ 18 عامًا يعد أحد المواهب المميزة في الدوري الفرنسي مع ليل في خط الدفاع.
وأكد التقرير أن اللاعب يحظى بمتابعة الأندية الثلاثة للحصول على خدماته في الموسم المقبل.
وشارك ليني يورو مع ليل خلال 44 مباراة في الموسم الحالي ، وسجل هدفين في الدوري الفرنسي.
ويسعى ليفربول للحصول على خدمات مدافع ليل لتعويض رحيل الكاميروني غويل ماتيب الذي تم توجيه الشكر له عقب الموسم الحالي.
وتحرك أيضًا ريال مدريد لتأمين الصفقة خاصة أن اللاعب من أبرز المواهب الدفاعية في الدوري الفرنسي.
ويحاول نادي باريس سان جيرمان لحسم الصفقة قبل أن يرحل اللاعب بعيدًا عن الدوري الفرنسي.
ويلعب ليني يورو في المنتخب الفرنسي للشباب ، وأصبح مرشحًا للمشاركة في أولمبياد باريس.