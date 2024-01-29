برشلونة يحقق أسوأ رقم في تاريخ النادي

ومنذ ذلك الحين تلقى برشلونة هدفين من بارباسترو، وهدفًا أمام اونيونيستا سالامنكا، و4 أهداف من أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا، و4 أهداف من ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني.

وتلقى برشلونة هدفين من ريال بيتيس، و5 من فياريال في الدوري الإسباني.

ويمكن أن تكون حصيلة برشلونة أسوأ حيث سيلعب في الـ31 من يناير مع أوساسونا في الدوري الإسباني.

وتولى تشافي تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 وقاد الفريق للفوز بلقبي الليغا وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي، لكنه يتعرض لانتقادات متزايدة، وقد أصبح المدرب الأكثر خسارة في تاريخ النادي الكتالوني.

ومنذ تعيينه مدربًا لبرشلونة خسر تشافي مع برشلونة 26 مرة في 122 مباراة، وتعادل 20 مرة، وحقق الفوز 76 مرة.

ويملك برشلونة 44 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني (مع أتلتيكو مدريد) ويتأخران بـ11 نقطة عن جيرونا الذي لعب 22 مباراة وبـ10 نقاط عن ريال مدريد الذي لعب 21 مباراة.