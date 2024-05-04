لاعب قادش يعتذر لفينيسيوس بسبب تغريدة مسيئة (صور)

حرص إيفان أليخو، لاعب قادش، على الاعتذار لنظيره فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بعد اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وجاء اعتذار أليخو لنجم ريال مدريد بعد تغريدة مسيئة كتبها الأول بعد إقصاء البرازيل من مونديال 2022، حيث وضع رمز القرد يغطي فمه مرتين مصحوبًا برمز راقص.

وانتشرت تلك التغريدة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية باعتبارها عنصرية، وهو ما نفاه أليخو بعد ذلك.

وبمجرد انتهاء المباراة بين الفريقين اليوم، بحث إيفان أليخو عن فينيسيوس للتحدث معه، وشرح المسألة بنفسه وتقبل النجم البرازيلي اعتذاره، محاولًا تسوية قضية أدت إلى إغلاق لاعب قادش لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وطلب المساعدة من طبيب نفسي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية.