بشأن ألقاب السيتي.. غوارديولا يرفض الرد على تعليقات ألكسندر أرنولد
رفض بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الرد على تعليقات مدافع ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد قبل مباراة قمة بين الفريقين بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي قال فيها إن الألقاب تعني الكثير بالنسبة لفريقه ولمشجعيه بسبب الفوارق المالية مع سيتي.
وفي مقابلة مع مجلة فور فور تو نشرت هذا الأسبوع أجج ألكسندر أرنولد نيران المنافسة قائلا: "الفوز بالبطولات يعني الكثير" لليفربول ومشجعيه بسبب الموارد المالية غير المحدودة لسيتي.
لكن إرلينغ هالاند مهاجم سيتي رد قائلا لشبكة سكاي سبورتس: "لقد كنت هنا منذ عام وفزت بالثلاثية (الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا) وكان شعورا رائعا للغاية. لا أعتقد أنه يعرف بالضبط هذا الشعور".
وقال غوارديولا مرتين عندما سئل عن تعليق اللاعب المصاب: "أتمنى له الشفاء العاجل وأن يتمكن من العودة إلى الملعب في أسرع وقت ممكن".
كما شارك روبن دياز لاعب سيتي في هذا السجال. وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لقد فزنا بالكثير في هذا النادي، خاصة العام الماضي بالثلاثية. أعتقد أنه كان إنجازا رائعا لنا ولجماهيرنا".
وسيتصدر الفائز يوم الأحد على ملعب آنفيلد الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من أن التعادل سيترك الباب مفتوحا أمام آرسنال لاحتلال المركز الأول في الصراع على اللقب.
ويتقدم ليفربول متصدر الدوري بنقطة واحدة على سيتي برصيد 63 نقطة ويريد منع فريق غوارديولا من الفوز مجددا باللقب.
ويحتل آرسنال، الذي يستضيف برنتفورد غدا السبت، المركز الثالث برصيد 61 نقطة.
وفاز سيتي بخمسة من آخر ستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وتفوق على ليفربول بنقطة واحدة في مناسبتين.
وفاز ليفربول بالدوري في موسم 2019-2020 وهو أول لقب له في الدوري الإنجليزي منذ 30 عاما.
ويلتقي غوارديولا ويورغن كلوب مدرب ليفربول، الذي سيترك النادي بنهاية الموسم، للمرة 30 يوم الأحد، لكن المدرب الإسباني لا يعتقد أنها ستكون الأخيرة.
وقال غوارديولا: "لا أعتقد ذلك.. يمكننا اللعب في كأس الاتحاد الإنجليزي وفي المستقبل... لا أحد يعرف. لا يزال شابا وأنا كذلك، لذلك لا أعرف".
وقال غوارديولا إنه يتطلع لما سيكون بالتأكيد صراعا ساخنا على ملعب آنفيلد.
وأضاف: "كان من دواعي سروري دائما اللعب أمام ليفربول وسيكون الأمر كذلك يوم (الأحد) أيضا، لذلك لا يمكننا أن نفعل ما هو أفضل من محاولة الفوز بالمباراة".
وراوغ المدرب أسئلة بشأن لياقة جاك جريليش وجيريمي دوكو وماتيوس نونيز قائلا إن موقفهم سيكون أكثر وضوحا عندما يتدرب الفريق غدا السبت.