بشأن ألقاب السيتي.. غوارديولا يرفض الرد على تعليقات ألكسندر أرنولد

وفي مقابلة مع مجلة فور فور تو نشرت هذا الأسبوع أجج ألكسندر أرنولد نيران المنافسة قائلا: "الفوز بالبطولات يعني الكثير" لليفربول ومشجعيه بسبب الموارد المالية غير المحدودة لسيتي.

لكن إرلينغ هالاند مهاجم سيتي رد قائلا لشبكة سكاي سبورتس: "لقد كنت هنا منذ عام وفزت بالثلاثية (الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا) وكان شعورا رائعا للغاية. لا أعتقد أنه يعرف بالضبط هذا الشعور".

وقال غوارديولا مرتين عندما سئل عن تعليق اللاعب المصاب: "أتمنى له الشفاء العاجل وأن يتمكن من العودة إلى الملعب في أسرع وقت ممكن".

كما شارك روبن دياز لاعب سيتي في هذا السجال. وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لقد فزنا بالكثير في هذا النادي، خاصة العام الماضي بالثلاثية. أعتقد أنه كان إنجازا رائعا لنا ولجماهيرنا".