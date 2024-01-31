NBA.. وريورز ينزل بمنافسه سفينتي سيكسرز الهزيمة الرابعة تواليا

سجل ستيفن كري 25 من أصل 37 نقطة له خلال المباراة في الشوط الثاني، لينزل غولدن ستيت وريورز الهزيمة الرابعة تواليا بمنافسه فيلادلفيا سفينتي سيكسرز بالفوز عليه 119-107 في سان فرانسيسكو بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل جوناثان كومينغا 26 نقطة، وأضاف أندرو ويغينز 23 نقطة لصالح غولدن ستيت الذي أنهى تعثره في مباراتين.

وتأخر فيلادلفيا 93-90 قبل أن يسجل وريورز 11 نقطة متتالية، ليتقدم 104-91 قبل 5:16 دقيقة من النهاية.