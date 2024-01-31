NBA.. وريورز ينزل بمنافسه سفينتي سيكسرز الهزيمة الرابعة تواليا
سجل ستيفن كري 25 من أصل 37 نقطة له خلال المباراة في الشوط الثاني، لينزل غولدن ستيت وريورز الهزيمة الرابعة تواليا بمنافسه فيلادلفيا سفينتي سيكسرز بالفوز عليه 119-107 في سان فرانسيسكو بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل جوناثان كومينغا 26 نقطة، وأضاف أندرو ويغينز 23 نقطة لصالح غولدن ستيت الذي أنهى تعثره في مباراتين.
وتأخر فيلادلفيا 93-90 قبل أن يسجل وريورز 11 نقطة متتالية، ليتقدم 104-91 قبل 5:16 دقيقة من النهاية.
وسجل سيكسرز ثلاث رميات ثلاثية ليقلص النتيجة إلى 111-104 قبل 2:33 دقيقة من النهاية قبل أن يتماسك وريورز ليحقق الانتصار.
وعاد جويل إمبيد نجم سيكسرز بعد غيابه عن مباراتين بسبب مشكلة في الركبة اليسرى، وأنهى اللقاء برصيد 14 نقطة، وتوجه إمبيد إلى غرفة الملابس قبل أكثر من أربع دقائق على نهاية المباراة بعد سقوط كومينغا على ركبته.
وقاد توبياس هاريس قائمة المسجلين في فيلادلفيا برصيد 26 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة.