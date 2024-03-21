طرد مترجم أوهتاني وسط مزاعم عن "سرقة واسعة النطاق"

وقالت شركة المحاماة "Berk Brettler LLP" في بيان: "في سياق الرد على استفسارات وسائل الإعلام الأخيرة، اكتشفنا أن دودغرز شوهي أوهتاني كان ضحية لسرقة هائلة، ونحن نحيل الأمر إلى السلطات".

وميزوهارا، وهو صديق قديم لأوهتاني وسافر إلى سيول مع فريق دودغرز لحضور سلسلة افتتاح موسم "MLB"، لم يستجب على الفور لطلب التعليق.

وفي مقابلة مع "ESPN"، يوم الثلاثاء، قال في البداية إن أوهتاني وافق على تغطية ديونه المتعلقة بالمقامرة.

ومع ذلك، بعد يوم واحد، أخبر شبكة البث الرياضي أن أوهتاني لم يكن على علم بديون القمار ولم يحوّل الأموال إلى شريك المراهنات.

وقال ميزوهارا لشبكة "ESPN"يوم الأربعاء: "من الواضح أن هذا كله هو خطئي، كل ما فعلته". "أنا مستعد لمواجهة كل العواقب".