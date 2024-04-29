رياض محرز يتقدم على رونالدو

لكن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 80 نقطة من 28 مباراة مقابل 71 نقطة للنصر من 29 مباراة.

ويحتل الأهلي الذي يلعب له رياض محرز المركز الثالث وحصد 52 نقطة من 28 مباراة.

وسيلعب الهلال مع الأهلي يوم الإثنين 6 مايو في الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

لكن قبل ذلك سيلعب الهلال مع الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في حين يلعب النصر مع الخليج في نصف النهائي الثاني.