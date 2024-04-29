رياض محرز يتقدم على رونالدو
تفوق الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في صراع شخصي في الدوري السعودي.
وبحسب موقع "سوفا سكور" فإن محرز يتفوق على رونالدو من حيث عدد التمريرات الحاسمة في الدوري السعودي.
وذكر الموقع أن محرز صنع 11 هدفا مع الأهلي كأكثر لاعب تقديما للتمريرات الحاسمة في الدوري السعودي، مقابل 10 تمريرات لكل من رونالدو وألفارو ميدران.
وسجل رونالدو 29 هدفا في 26 مباراة ويتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي.
ويتقدم رونالدو بسبعة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال.
لكن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 80 نقطة من 28 مباراة مقابل 71 نقطة للنصر من 29 مباراة.
ويحتل الأهلي الذي يلعب له رياض محرز المركز الثالث وحصد 52 نقطة من 28 مباراة.
وسيلعب الهلال مع الأهلي يوم الإثنين 6 مايو في الجولة الـ28 من الدوري السعودي.
لكن قبل ذلك سيلعب الهلال مع الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في حين يلعب النصر مع الخليج في نصف النهائي الثاني.