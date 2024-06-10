ظهور مثير لصاحب أطول شعر في تاريخ كرة القدم (فيديو وصور)

المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، ظهر خلالها إيدان سكيبيو، بشعر طويل جدا، وخطف الأنظار بسبب هذا الظهور.

وظهر إيدان سكيبيو خلال المباراة وهو يرتدي ربطة شعر حول بطنه لإبقاء ضفائره في مكانها الصحيح.

وقالت شبكة "إي إس بي إن" الرياضية إن "إيدان سكيبيو، أصبح صاحب أطول شعر على الإطلاق في تاريخ كرة القدم".

وتعرض سيبيو للإصابة بعد 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ليتم استبداله في الدقيقة 57.

وخسر منتخب أنغويلا أمام سورينام برباعية نظيفة.