قبل الجولة الأخيرة.. أوديغارد يطالب لاعبي آرسنال بـ"التحلي بالواقعية"
قال لاعب الوسط مارتن أوديغارد قائد آرسنال قبل مواجهة فريقه مع ضيفه إيفرتون غدا الأحد إنه يتعين على زملائه في النادي اللندني التحلي بالواقعية وعدم التأثر كثيرا بعواطفهم بينما يسعى الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الجولة الأخيرة من الموسم.
وقبل الجولة الأخيرة من الموسم يحتل آرسنال الذي يقوده المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المركز الثاني بين فرق البطولة العشرين بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب.
ويتعين على آرسنال الفوز من أجل الحفاظ على فرصته في التتويج بينما سيكون بوسع سيتي الفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي إذا فاز على ضيفه وست هام يونايتد في نفس التوقيت.
وتراجعت آمال آرسنال في الفوز باللقب لأول مرة منذ 20 عاما عندما فاز سيتي 2-صفر على توتنهام هوتسبير الثلاثاء الماضي ليتقدم فريق المدرب بيب غوارديولا للصدارة.
وقال أوديغارد لشبكة تي.إن.تي سبورتس "تحدثنا عن هذا الأمر في اليوم التالي لصعود سيتي للصدارة، واتفقنا على أنه يتعين علينا التركيز على أنفسنا. لا يجب التأثر بعواطفنا أكثر من اللازم."
وأضاف أوديغارد: "لا تزال أمامنا مباراة واحدة على أرضنا. هذه هي المباراة الأخيرة في الموسم وهدفنا واضح ومهمتنا واضحة وعلينا الفوز بها".
وتابع: سنرى ما سيحدث. هذا هو ما يشغلنا الآن. لابد من الفوز بهذه المباراة الأخيرة وتقديم أداء جيد للجمهور في المباراة الأخيرة وسنرى.. الأمر خارج عن سيطرتنا. علينا فقط التركيز على مباراتنا."
وأكد أوديغارد وهو نرويجي أن فريقه حقق أداء كبيرا خلال الموسم الحالي قائلا "لقد قطعنا خطوات جيدة وأشعر أننا كفريق أفضل كثيرا مقارنة بما كنا عليه في الموسم الماضي."
وأردف أوديغارد قوله: "قدمنا بعض المباريات الجيدة بحق وبعض النتائج الجيدة وحتى الآن نحن ننافس على اللقب حتى الجولة الأخيرة."
واحتل آرسنال المركز الثاني في موسم 2022-2023 بفارق خمس نقاط عن سيتي.
ولم يفز آرسنال بلقب الدوري الممتاز منذ تتويجه تحت قيادة مدربه السابق الفرنسي أرسين فينجر في موسم 2003-2004 الذي لم يعرف الفريق اللندني خلاله طعم الهزيمة.