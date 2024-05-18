قبل الجولة الأخيرة.. أوديغارد يطالب لاعبي آرسنال بـ"التحلي بالواقعية"

وقبل الجولة الأخيرة من الموسم يحتل آرسنال الذي يقوده المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المركز الثاني بين فرق البطولة العشرين بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويتعين على آرسنال الفوز من أجل الحفاظ على فرصته في التتويج بينما سيكون بوسع سيتي الفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي إذا فاز على ضيفه وست هام يونايتد في نفس التوقيت.

وتراجعت آمال آرسنال في الفوز باللقب لأول مرة منذ 20 عاما عندما فاز سيتي 2-صفر على توتنهام هوتسبير الثلاثاء الماضي ليتقدم فريق المدرب بيب غوارديولا للصدارة.

وقال أوديغارد لشبكة تي.إن.تي سبورتس "تحدثنا عن هذا الأمر في اليوم التالي لصعود سيتي للصدارة، واتفقنا على أنه يتعين علينا التركيز على أنفسنا. لا يجب التأثر بعواطفنا أكثر من اللازم."

وأضاف أوديغارد: "لا تزال أمامنا مباراة واحدة على أرضنا. هذه هي المباراة الأخيرة في الموسم وهدفنا واضح ومهمتنا واضحة وعلينا الفوز بها".