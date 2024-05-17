عملاق إيطاليا يرغب بخطف تشافي من برشلونة

وأكد لونجاري عبر موقع "إكس" أن ميلان يقوم، حاليًا، بتقييم فكرة التعاقد مع تشافي تمهيدًا للتفاوض معه لقيادة الفريق.

وأشار إلى أن تشافي ليس المدرب الوحيد الذي يفكر ميلان في التعاقد معه، فهناك اسم آخر يظهر في الصورة وهو البرتغالي باولو فونيسكا المدير الفني لفريق ليل الفرنسي.

ودخل أيضًا سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي حسابات ميلان قبل اختيار مدرب الفريق الإيطالي في الموسم المقبل.