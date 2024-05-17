عملاق إيطاليا يرغب بخطف تشافي من برشلونة
دخل تشافي هرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، دائرة اهتمامات أحد الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي.
وكشف الصحفي الإيطالي جيانلويجي لونجاري عن اهتمام إدارة نادي ميلان بالتعاقد مع تشافي لقيادة الروزانيري بداية من الموسم الجديد.
وأكد لونجاري عبر موقع "إكس" أن ميلان يقوم، حاليًا، بتقييم فكرة التعاقد مع تشافي تمهيدًا للتفاوض معه لقيادة الفريق.
وأشار إلى أن تشافي ليس المدرب الوحيد الذي يفكر ميلان في التعاقد معه، فهناك اسم آخر يظهر في الصورة وهو البرتغالي باولو فونيسكا المدير الفني لفريق ليل الفرنسي.
ودخل أيضًا سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي حسابات ميلان قبل اختيار مدرب الفريق الإيطالي في الموسم المقبل.
وأعلن تشافي، في وقت سابق، من الموسم الحالي رحيله عن تدريب برشلونة بانقضاء منافسات هذا الموسم ولكنه تراجع عن موقفه مع اقتناع الإدارة ببقاء المدير الفني رغم خسارته لقب الدوري والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
واعتزل تشافي كرة القدم، العام 2019، بعد مسيرة حافلة مع برشلونة كلاعب بجانب تجربة مميزة مع السد القطري.
وتولّى المدرب الإسباني بعدها قيادة السد، خلال الفترة بين 2019 إلى 2021، قبل تعيينه كمدير فني لفريق برشلونة في نوفمبر 2021.
وقاد تشافي برشلونة للتتويج بلقب الدوري موسم 2022 – 2023، كما حقق لقب كأس السوبرالإسباني مع العملاق الكتالوني.