"أكبر من الأحلام".. الفيديو الرسمي لملعب الهلال الجديد (شاهد)

كما سيكون الملعب الخاص بنادي الهلال على موعد مع مواجهة ميسي وكريستيانو رونالدو، حينما يتقابل فريقا النصر وإنتر ميامي في المباراة الثانية للبطولة يوم 1 فبراير المقبل، فيما ستكون مباراة الهلال والنصر هي ثالث المواجهات التي سيشهدها الملعب يوم 8 من الشهر نفسه.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقا على الفيديو: "للتاريخ ومن التاريخ وبكل المقاييس إنجاز سعودي بأياد سعودية، أتمنى يحوز على رضاكم وتنبسطون ونتوجه جميعاً بالدعاء لمولاي وسيدي حفظهم الله، أنا سعودي".