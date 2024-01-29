"أكبر من الأحلام".. الفيديو الرسمي لملعب الهلال الجديد (شاهد)
كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن الفيديو الرسمي لملعب نادي الهلال السعودي الجديد "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض.
ومن المقرر أن يكون أول ظهور رسمي للملعب الجديد، مساء اليوم الإثنين، عندما يستضيف الهلال نظيره إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس موسم الرياض 2024 التي تضم إلى جانب الفريقين، نادي النصر السعودي.
كما سيكون الملعب الخاص بنادي الهلال على موعد مع مواجهة ميسي وكريستيانو رونالدو، حينما يتقابل فريقا النصر وإنتر ميامي في المباراة الثانية للبطولة يوم 1 فبراير المقبل، فيما ستكون مباراة الهلال والنصر هي ثالث المواجهات التي سيشهدها الملعب يوم 8 من الشهر نفسه.
وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقا على الفيديو: "للتاريخ ومن التاريخ وبكل المقاييس إنجاز سعودي بأياد سعودية، أتمنى يحوز على رضاكم وتنبسطون ونتوجه جميعاً بالدعاء لمولاي وسيدي حفظهم الله، أنا سعودي".
كما نشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فيديو للملعب الجديد، وعلق عليه قائلا: "أكبر من الأحلام.. أصدق من الخيال".
وسيكون المملكة آرينا ملعباً لنادي الهلال، وسيستقبل جميع مبارياته في مختلف البطولات، بعد التوصل إلى اتفاق مع الهيئة العامة للترفيه.
ويتسع الملعب الذي يضم أحدث التقنيات لـ26 ألف متفرج، ومن المقرر وصولها لنحو 30 ألفا خلال الفترة المقبلة، فيما تضم المقصورة الرئيسة نحو 350 مقعدا، كما أنه يتميز بقرب مدرجاته من أرضية الملعب.
كما يتميز ملعب "المملكة أرينا" بأبعاده الكبيرة؛ إذ يبلغ طوله 105 أمتار، والعرض 68 مترا، والارتفاع 47 مترا، وستكون الإضاءة في الملعب هي الأعلى في كل ملاعب الشرق الأوسط كلها.
كما تم استقدام أجهزة تقنية ضوء الشمس البديل الاصطناعي من هولندا، للحفاظ على زراعة الملعب بأنظمة ري حديثة، ليصبح من أوائل الملاعب في المنطقة التي تستخدم مثل هذه الوسائل الحديثة.