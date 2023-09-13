ريتشارليسون: مررت بفترة مضطربة وسأطلب المساعدة النفسية
قال ريتشارليسون، نجم توتنهام ومنتخب البرازيل، إنه سيعود إلى ناديه بعد انتهاء فترة التوقف الدولي من أجل طلب المساعدة النفسية لمروره بأزمة الفترة الماضية.
ولم يكمل ريتشارليسون مباراة البرازيل أمام بوليفيا بعد أن قدم عرضا متواضعا أهدر من خلاله العديد من الفرص، ليخرج كبديل في الدقيقة الـ71.
ورصدت كاميرات النقل التلفزيوني بكاء نجم توتنهام على الدكة الاحتياطية بعد مغادرته الملعب.
وقال ريتشارليسون، في تصريحات إعلامية عقب مباراة البرازيل وبيرو، فجر اليوم الأربعاء: "مررت بفترة مضطربة في الأشهر الخمسة الأخيرة خارج الملعب، الأشخاص الذين كانوا قريبين مني وعاشوا في منزلي كانوا يريدون أموالي ثم ابتعدوا عني".
وأضاف: "سأعود إلى إنجلترا وأطلب المساعدة النفسية من طبيب نفسي. سأعود بشكل أقوى وأعمل على العودة لقائمة فريقي. الأمر يتعلق بتقديم مستوى جيد مع توتنهام. أحتاج لسلسلة من المباريات الجيدة والوصول إلى هنا بشكل جيد. سأستمر في التركيز على دوري في النادي. لقد مرت العاصفة".
ومع توتنهام هذا الموسم، شارك ريتشارليسون أساسياً في 3 من أصل 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع إصابة طفيفة أبقته على مقاعد البدلاء قبل فترة الأجندة الدولية عندما فاز ناديه على بيرنلي 5-2.
وفي الموسم الماضي، سجل ريتشارليسون 3 أهداف في موسمه الأول في شمال لندن، لكنه كان أفضل حالاً مع البرازيل، حيث سجل 3 أهداف في كأس العالم، بما في ذلك ركلة مقصية رائعة ضد صربيا.
وكلف انتقال المهاجم البرازيلي من إيفرتون إلى توتنهام 60 مليون جنيه إسترليني، مع بقاء 4 سنوات على عقده مع ناديه الحالي.