ريتشارليسون: مررت بفترة مضطربة وسأطلب المساعدة النفسية

قال ريتشارليسون، نجم توتنهام ومنتخب البرازيل، إنه سيعود إلى ناديه بعد انتهاء فترة التوقف الدولي من أجل طلب المساعدة النفسية لمروره بأزمة الفترة الماضية.

ولم يكمل ريتشارليسون مباراة البرازيل أمام بوليفيا بعد أن قدم عرضا متواضعا أهدر من خلاله العديد من الفرص، ليخرج كبديل في الدقيقة الـ71.

ورصدت كاميرات النقل التلفزيوني بكاء نجم توتنهام على الدكة الاحتياطية بعد مغادرته الملعب.