مشجع يفاجئ رونالدو بـ"قبلة" في أرض الملعب (صور)

وخلال المباراة انطلق مشجع إلى أرض الملعب، حيث قام بالتقاط صورة، لكنه لم يكتفِ بذلك حيث قام بتقبيل رونالدو أيضا.

والطريف أن رونالدو تعامل مع الأمر باستسلام كبير وترك المشجع يفعل ما يحلو له.

وشارك رونالدو أساسيًّا في تشكيلة المنتخب البرتغالي، ولعب 90 دقيقة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن رونالدو أثناء خروجه من أرض الملعب عقب نهاية المباراة، ظهر وهو منزعج للغاية.