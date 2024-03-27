مشجع يفاجئ رونالدو بـ"قبلة" في أرض الملعب (صور)
اقتحم أحد المشجعين مباراة سلوفينيا والبرتغال الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء، حيث ظن الجميع أن الهدف كالعادة هو التقاط صورة.
وخسر منتخب البرتغال بهدفين نظيفين أمام سلوفينيا في المباراة التي شهدت مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًّا.
وخلال المباراة انطلق مشجع إلى أرض الملعب، حيث قام بالتقاط صورة، لكنه لم يكتفِ بذلك حيث قام بتقبيل رونالدو أيضا.
والطريف أن رونالدو تعامل مع الأمر باستسلام كبير وترك المشجع يفعل ما يحلو له.
وشارك رونالدو أساسيًّا في تشكيلة المنتخب البرتغالي، ولعب 90 دقيقة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن رونالدو أثناء خروجه من أرض الملعب عقب نهاية المباراة، ظهر وهو منزعج للغاية.
وأوضحت أن رونالدو عندما شاهد الحكم الرابع، وجه له إشارة هجومية، وذلك أثناء خروجه للنفق المؤدي لغرفة خلع الملابس، حيث قال له: "كان هناك ركلتا جزاء لنا".
ويخوض المنتخب البرتغالي عددا من المباريات الودية ضمن تحضيراته لانطلاق بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، المقرر لها الصيف المقبل في ألمانيا.
ويقع رفقاء رونالدو في المجموعة السادسة التي تضم كلا من التشيك، وتركيا، وجورجيا.