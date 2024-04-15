الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية الأولمبي وطاجيكستان
ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق النسخة السادسة تاريخيًا من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، والمقررة إقامتها خلال الفترة بين 15 أبريل الجاري و3 مايو المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا.
وتم توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة إلى 4 مجموعات، إذ تنص قواعد البطولة على تأهل صاحبَي المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي لكل مجموعة إلى ربع النهائي.
وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب النهائي للبطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024"، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع "مواجهة إقصائية" مع نظيره في كأس أفريقيا للفئة السنية ذاتها (غينيا)، من أجل مقعد إضافي في الأولمبياد.
ويتواجد المنتخب الأولمبي السعودي في المجموعة الثالثة بكأس آسيا تحت 23 عاما، بجانب العراق وتايلاند وطاجيكستان.
السعودية هو المنتخب الأكثر ظهورًا في النهائي، وذلك في نسخ 2013 و2020 و2022، حيث حصلت على المركز الثاني في عامي 2013 و2020، قبل أن تضع يديها أخيرًا على الكأس قبل عامين، في حين أن كوريا الجنوبية هو المنتخب الأكثر تأهلًا إلى المربع الذهبي بواقع 4 مرّات من 5 نسخ، وحدث ذلك في 2013 و2018 و2016 و2020.
ويبدأ المنتخب السعودي الأولمبي رحلة الدفاع عن لقبه على ملعب خليفة الدولي بملاقاة طاجيكستان، مساء غد الثلاثاء، قبل أن يواجه تايلاند، يوم الجمعة، ومن ثم العراق الإثنين 22 أبريل الجاري.
وتنطلق صافرة الحكم لبداية مباراة السعودية وطاجيكستان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.
ومن المقرر أن تنقل قنوات SSC ومنصة شاهد وقناة beIN Sports AFC 2، منافسات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما، والتي ستقام في قطر.