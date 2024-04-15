الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية الأولمبي وطاجيكستان

ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق النسخة السادسة تاريخيًا من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، والمقررة إقامتها خلال الفترة بين 15 أبريل الجاري و3 مايو المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا.

وتم توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة إلى 4 مجموعات، إذ تنص قواعد البطولة على تأهل صاحبَي المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي لكل مجموعة إلى ربع النهائي.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب النهائي للبطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024"، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع "مواجهة إقصائية" مع نظيره في كأس أفريقيا للفئة السنية ذاتها (غينيا)، من أجل مقعد إضافي في الأولمبياد.