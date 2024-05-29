جيسوس يحسم مصير لاعبي الهلال

كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، يسعى الفترة المقبلة بعد تجديد التعاقد معه لمدة موسم مقبل، إلى إعداد تقرير للإدارة برئاسة فهد بن نافل لحسم مصير اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد.

ونجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ19 في تاريخه، دون أي هزيمة، متصدرا المسابقة بـ96 نقطة بفارق 14 نقطة عن النصر الوصيف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، فإن جيسي بعد تجديد الثقة فيه وجهازه الفني، سيعمل على تقديم التقرير الفني النهائي بأسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد، إضافةً إلى الذين يرغب في التعاقد معهم.