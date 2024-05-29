جيسوس يحسم مصير لاعبي الهلال
كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، يسعى الفترة المقبلة بعد تجديد التعاقد معه لمدة موسم مقبل، إلى إعداد تقرير للإدارة برئاسة فهد بن نافل لحسم مصير اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد.
ونجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ19 في تاريخه، دون أي هزيمة، متصدرا المسابقة بـ96 نقطة بفارق 14 نقطة عن النصر الوصيف.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، فإن جيسي بعد تجديد الثقة فيه وجهازه الفني، سيعمل على تقديم التقرير الفني النهائي بأسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد، إضافةً إلى الذين يرغب في التعاقد معهم.
وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن الأسماء المرشحة للرحيل عن الهلال الموسم المقبل هم، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، صالح الشهري ومحمد جحفلي.
وذكرت تقارير أخرى أن أبرز اللاعبين الأجانب الراحلين سيكون رينان لودي، وميشيل ديلغادو.
وأعلن الهلال، مساء الثلاثاء، تمديد عقد مدربه البرتغالي جورجي جيسوس لعام واحد.
وقال النادي عبر حسابه على منصة "إكس": "بطل الدوري الذهبي.. وجيسوس معا لعام آخر".
وتولى جيسوس (69 عاما) مسؤولية الهلال في حقبته الثانية في 2023، وقاد الفريق للفوز بالدوري الموسم المنقضي، دون أي خسارة، مسجلا 101 هدف واستقبلت شباكه 23 هدفا فقط.
وتحت إمرة جيسوس، الذي سبق له قيادة الفريق بين عامي 2018 و2019، خسر الهلال بقبل نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، الذي مضى في طريقه لتحقيق اللقب، بينما يخوض نهائي كأس ملك السعودية أمام النصر، يوم الجمعة المقبل.