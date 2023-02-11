أهداف مباراة الأهلي وفلامنغو في كأس العالم للأندية (فيديو)
الأهلي يلاقي فلامنغو في مباراة تحديد المركز الثالث.
تقدم غابرييل باربوسا لفريقه فلامنغو على الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، اليوم السبت.
وجاء هدف غابرييل باربوسا من ضربة جزاء في الدقيقة الـ11 سددها على يسار الحارس محمد الشناوي، لكن أحمد عبدالقادر عادل النتيجة للأهلي في الدقيقة الـ38، من ضربة رأسية بعد كرة ركنية.
وعاد أحمد عبدالقادر وسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 60 بتسديدة على يسار سانتوس حارس فلامنغو بعد عمل رائع.
وتعادل بيدرو جيليرمي لفلامنغو في الدقيقة 77
ومن ضربة جزاء سجل غابرييل باربوسا الهدف الثاثل لفلامنغو في الدقيقة 84.
وبعد خطأ دفاعي فادح سجل بيدرو جيليرمي الهدف الرابع لفلامنغو في الدقيقة 90+1
ويلتقي ريال مدريد في وقت لاحق مع الهلال السعودي في النهائي.
وهذه أول مباراة بين الأهلي وفلامنغو في التاريخ.