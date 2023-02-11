أهداف مباراة الأهلي وفلامنغو في كأس العالم للأندية (فيديو)

تقدم غابرييل باربوسا لفريقه فلامنغو على الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، اليوم السبت.

وجاء هدف غابرييل باربوسا من ضربة جزاء في الدقيقة الـ11 سددها على يسار الحارس محمد الشناوي، لكن أحمد عبدالقادر عادل النتيجة للأهلي في الدقيقة الـ38، من ضربة رأسية بعد كرة ركنية.