الاتحاد يفوز على الفيحاء بثلاثية ويصعد لدور الـ8 بكأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)
تألق المغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله الفرنسي كريم بنزيما، ليقودا الاتحاد، حامل لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، لبلوغ دور الثمانية بكأس الملك، عقب الانتصار الكبير بنتيجة 3-صفر على مضيفه الفيحاء.
وكان حمد الله في قمة تألقه اليوم وواصل هوايته في تسجيل الأهداف، مبادرا بمنح فريقه التقدم في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، بعد تمريرة متقنة من رومارينيو انفرد بها بمرمى الفيحاء، ليرسل حمد الله الكرة من فوق الحارس نحو الشباك.
وعاد حمد الله ليهز الشباك من جديد، قبل نهاية زمن اللقاء بثلاث دقائق، بعد أن اقتنص الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية في المرمى.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، أكمل بنزيما الثلاثية بتسديدة قوية رائعة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن في سقف الشبكة، ويطلق الحكم بعدها صفارة النهاية معلنا انتصار الاتحاد وبلوغه دور الثمانية.
كاراسكو يتألق مع الشباب ويقوده لتخطي الفتح
ومدفوعا بانتصاره المستحق على ضيفه الطائي في الجولة الماضية من دوري المحترفين، في أول مباراة على ملعبه الجديد، استطاع الشباب العودة في النتيجة، بعد أن كان الفتح البادئ بالتسجيل في الدقيقة 24 بواسطة لاعبه كريستيان تيو.
لكن كاراسكو، الذي أصيب في كاحل القدم خلال مباراة الطائي، رد بقوة مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 59 من ركلة ركنية خدعت حارس الفتح، لينتهي الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 1-1.
ولجأ الفريقان لوقت إضافي عاد فيه البلجيكي كاراسكو (30 عاما) لتقمص دور البطولة بتسجيله هدف الانتصار، في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الثاني، ليفوز الشباب ويعبر لدور الثمانية.