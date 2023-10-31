الاتحاد يفوز على الفيحاء بثلاثية ويصعد لدور الـ8 بكأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

وكان حمد الله في قمة تألقه اليوم وواصل هوايته في تسجيل الأهداف، مبادرا بمنح فريقه التقدم في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، بعد تمريرة متقنة من رومارينيو انفرد بها بمرمى الفيحاء، ليرسل حمد الله الكرة من فوق الحارس نحو الشباك.

وعاد حمد الله ليهز الشباك من جديد، قبل نهاية زمن اللقاء بثلاث دقائق، بعد أن اقتنص الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية في المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، أكمل بنزيما الثلاثية بتسديدة قوية رائعة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن في سقف الشبكة، ويطلق الحكم بعدها صفارة النهاية معلنا انتصار الاتحاد وبلوغه دور الثمانية.