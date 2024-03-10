لقطة الموسم.. عناق الوداع بين غوارديولا ويورغن كلوب (فيديو)

بدا المدربان بيب غوارديولا ويورغن كلوب يودعان بعضهما، في لقطة الموسم، بعد تعادل مانشستر سيتي وضيفه ليفربول اليوم الأحد.

وأعلن كلوب أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الحالي للحصول على الراحة.

وتقدم جون ستونز لمانشستر سيتي في الدقيقة 23، وأدرك أليكسيس ماك أليستر التعادل لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 50 في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد نهاية المباراة ظهر كلوب وغوارديولا وهما يتعانقان بحفاوة.

وانضم كلوب لليفربول في أكتوبر 2016 ولحق به غوارديولا في مانشستر سيتي صيف 2016، ليبدأ التنافس الشرس بين المدربين.