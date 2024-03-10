لقطة الموسم.. عناق الوداع بين غوارديولا ويورغن كلوب (فيديو)
بدا المدربان بيب غوارديولا ويورغن كلوب يودعان بعضهما، في لقطة الموسم، بعد تعادل مانشستر سيتي وضيفه ليفربول اليوم الأحد.
وأعلن كلوب أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الحالي للحصول على الراحة.
وتقدم جون ستونز لمانشستر سيتي في الدقيقة 23، وأدرك أليكسيس ماك أليستر التعادل لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 50 في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد نهاية المباراة ظهر كلوب وغوارديولا وهما يتعانقان بحفاوة.
وانضم كلوب لليفربول في أكتوبر 2016 ولحق به غوارديولا في مانشستر سيتي صيف 2016، ليبدأ التنافس الشرس بين المدربين.
وخلال فترة عملهما في ليفربول ومانشستر سيتي تنافس الفريقان محليا وقاريا لكن الاحترام سيطر على المدربين داخل وخارج الملعب.
وسبق أن تنافس الثنائي في ألمانيا عندما كان كلوب مدربا لبروسيا دورتموند، وغوارديولا في بايرن ميونخ.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أكثر مدرب واجه كلوب هو غوارديولا، والعكس صحيح.
وتواجه المدربان 30 مرة، فاز كلوب 12 مرة، وتعادلا سبع مرات، وفاز غوارديولا 11 مرة.
وفي آخر أربع مواجهات بينهما فاز غوارديولا مع مانشستر سيتي مرتين وتعادل مرتين.
وتواجه كلوب وغوارديولا في خمس مباريات نهائية، بينها ثلاث مباريات نهائية عندما كانا في بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، فاز كلوب في ثلاث منها وفاز غوارديولا مرتين.
ومن الممكن أن يتواجه غوارديولا وكلوب مجددا الموسم الحالي في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث صعدا إلى ربع النهائي، وسيلعب السيتي مع نيوكاسل وليفربول مع مانشستر يونايتد.