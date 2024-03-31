"لاعب من الدرجة الثانية".. انتقاد حاد لمستوى هالاند أمام آرسنال (فيديو)
انتقد روي كين أداء إيرلينغ هالاند في تعادل مانشستر سيتي السلبي مع آرسنال اليوم الأحد في الجولة الـ30 من الدوري الإنلجيزي الممتاز.
وفشل لاعبو مانشستر سيتي وآرسنال في التسجيل على ملعب الاتحاد ليتعادلا سلبيا لأول مرة منذ أبريل 2010.
وقدم هالاند مستوى عاديا أمام المرمى وحصل على فرصة ذهبية بعد 83 دقيقة بعد ضربة ركنية، لكن المهاجم النرويجي فشل في التعامل مع الكرة.
وتعليقا على ذلك قال أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل: "يبدو وكأنه شخص لم يلعب كرة القدم من قبل لبضع ثوان".
وكان قائد مانشستر يونايتد السابق روي كين أكثر انتقادًا في تقييمه لهالاند، وأصر على أن هداف الموسم الماضي يجب أن يحسن لعبه العام بسرعة.
وقال كين لشبكة "سكاي سبورتس": "مستويات لعبه بشكل عام سيئة للغاية، ليس اليوم فقط ولكن بشكل عام".
وأضاف: "إنه الأفضل في العالم أمام المرمى ولكن بالمجمل كلاعب فهو فقير فنيًا، كأنه لاعب من دوري الدرجة الثانية".
وتابع كين: يجب أن يتحسن أسلوب لعبه بشكل عام، سيتحسن خلال العامين المقبلين.
في حين قال ميكا ريتشاردز مدافع مانشستر سيتي السابق: "النتيجة ليست نهاية العالم، شعرت بخيبة أمل من مانشستر سيتي في الثلث الأخير".
"قاموا بالكثير من العمل الرائع حتى وصلوا إلى الثلث الأخير، هالاند ركض لكن اللعب الترابطي لم يكن موجودًا".
وتابع: "كان هالاند بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد".
وسجل هالاند 52 هدفا في 53 مباراة في موسم أول مذهل مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، في حين سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 29 هدفًا في 35 مباراة هذا الموسم.
وسجل هالاند 18 هدفا في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي ويتصدر جدول ترتيب البريميرليغ، وستة أهداف في سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا، وخمسة أهداف في مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الحالي.
وبالتعادل مع آرسنال يملك مانشستر سيتي 64 نقطة من 29 مباراة ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويتأخر حامل اللقب بثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر.