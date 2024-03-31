"لاعب من الدرجة الثانية".. انتقاد حاد لمستوى هالاند أمام آرسنال (فيديو)

انتقد روي كين أداء إيرلينغ هالاند في تعادل مانشستر سيتي السلبي مع آرسنال اليوم الأحد في الجولة الـ30 من الدوري الإنلجيزي الممتاز.

وفشل لاعبو مانشستر سيتي وآرسنال في التسجيل على ملعب الاتحاد ليتعادلا سلبيا لأول مرة منذ أبريل 2010.

وقدم هالاند مستوى عاديا أمام المرمى وحصل على فرصة ذهبية بعد 83 دقيقة بعد ضربة ركنية، لكن المهاجم النرويجي فشل في التعامل مع الكرة.

وتعليقا على ذلك قال أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل: "يبدو وكأنه شخص لم يلعب كرة القدم من قبل لبضع ثوان".

وكان قائد مانشستر يونايتد السابق روي كين أكثر انتقادًا في تقييمه لهالاند، وأصر على أن هداف الموسم الماضي يجب أن يحسن لعبه العام بسرعة.