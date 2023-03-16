لماذا تنوي جماهير باريس سان جيرمان إطلاق صافرات استهجان ضد ميسي؟

تنوي جماهير باريس سان جيرمان إطلاق صافرات استهجان ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما يلعب الفريق أمام رين في الدوري الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن "ألتراس باريس سان جيرمان" سيطلقون صافرات استهجان ضد ميسي، يوم الأحد المقبل، لأنهم يُلقون باللوم عليه بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا.

وقال عدد من أعضاء ألتراس باريس سان جيرمان: "ميسي يتقاضى الكثير من الأموال، أكثر مما يقدمه على أرض الملعب، لا نريده في نادينا".