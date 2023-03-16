لماذا تنوي جماهير باريس سان جيرمان إطلاق صافرات استهجان ضد ميسي؟
تنوي جماهير باريس سان جيرمان إطلاق صافرات استهجان ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما يلعب الفريق أمام رين في الدوري الفرنسي.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن "ألتراس باريس سان جيرمان" سيطلقون صافرات استهجان ضد ميسي، يوم الأحد المقبل، لأنهم يُلقون باللوم عليه بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا.
وقال عدد من أعضاء ألتراس باريس سان جيرمان: "ميسي يتقاضى الكثير من الأموال، أكثر مما يقدمه على أرض الملعب، لا نريده في نادينا".
وتعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي، في صيف 2021، لكن الفريق خرج معه مرتين على التوالي من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وكانت المرة الأولى أمام ريال مدريد حيث لم يسجل ميسي ولم يصنع، والثانية أمام بايرن ميونخ.
والموسم الحالي، خسر باريس سان جيرمان على ملعبه أمام النادي البافاري 0/1 قبل أن يفوز بايرن ميونخ على ملعبه 2/0 في الإياب.
ولم يقدم ميسي الكثير في المباراتين، علمًا بأن عقده مع النادي الفرنسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
عرض الهلال لميسي
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن العرض المزمع تقديمه من الهلال السعودي لضم ميسي في الميركاتو المقبل.
وتواجد بالفعل خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ووكيله، أمس، في السعودية، وزعمت التقارير أن والد ليو طلب راتبًا خياليًا من أجل الموافقة على إتمام الصفقة.
وكشفت "ماركا" أن "العرض سيكون مطابقًا تمامًا للعرض الذي قدمه النصر للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، والرقم يصل إلى حوالي 220 مليون يورو في الموسم.