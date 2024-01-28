نيجيريا تطيح بالكاميرون وتضرب موعدا مع أنجولا في ربع نهائي أمم أفريقيا
سجل أديمولا لوكمان ثنائية ليمنح منتخب نيجيريا التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار بعد فوزه 2-صفر على الكاميرون في دور الستة عشر للبطولة، يوم السبت.
وسجل أديمولا لوكمان الهدف الأول لصالح نيجيريا في الدقيقة 36، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.
وجاءت المباراة باهتة إلى حد كبير في أحداثها، مع انحصار اللعب في وسط الملعب، وغياب الفاعلية الهجومية للكاميرون.
وافتتحت نيجيريا التسجيل في الدقيقة 36 بعد ضغط رائع من فيكتور أوسيمن على دفاع الكاميرون ليخطف الكرة من عمر جونزاليس ويمرر نحو لوكمان الذي سدد بقوة. ورغم محاولة فابريس أوندوا التصدي للكرة إلا أنها تهادت لتدخل الشباك.
وأضاف لوكمان الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من كالفين باسي قابلها جناح أتلانتا الإيطالي بتسديدة مباشرة في المرمى.
وضربت نيجيريا موعدا مع أنجولا في دور الثمانية، والتي فازت في وقت سابق من اليوم على ناميبيا 3-صفر.