نيجيريا تطيح بالكاميرون وتضرب موعدا مع أنجولا في ربع نهائي أمم أفريقيا

سجل أديمولا لوكمان ثنائية ليمنح منتخب نيجيريا التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار بعد فوزه 2-صفر على الكاميرون في دور الستة عشر للبطولة، يوم السبت.

وسجل أديمولا لوكمان الهدف الأول لصالح نيجيريا في الدقيقة 36، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وجاءت المباراة باهتة إلى حد كبير في أحداثها، مع انحصار اللعب في وسط الملعب، وغياب الفاعلية الهجومية للكاميرون.