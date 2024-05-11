بعد وداع بطولة روما.. نادال يكشف موقفه من المشاركة في فرنسا المفتوحة

وقضى نادال، البالغ من العمر 37 عامًا، الذي قال إنه يتوقع اعتزاله بنهاية الموسم، أغلب فترات العام الماضي في العلاج من مشكلة في أعلى الفخذ تطلبت خضوعه لجراحة، ثم تعرّض لتمزق عضلي في برزبين عرقلت عودته للملاعب في يناير الماضي.

وأحرز نادال لقب "رولان غاروس" 14 مرة في رقم قياسي، لكن مشاركة اللاعب الحائز على 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى بالبطولة المفضلة له بين تلك البطولات، لا تزال غير مؤكدة.

وقال نادال للصحفيين: "كان بإمكانكم أن تروا، اليوم، في الملعب مدى صعوبة الأمر.. ربما يقول شخص ما ‬حسنًا، لست مستعدًا ولا ألعب جيدًا، وهنا تأتي لحظة حسم القرار بعدم المشاركة في رولان غاروس، ويوجد آخر يتقبل ما أنا عليه، اليوم، ويعمل بالشكل الصحيح، ويحاول أن يكون في حال أفضل خلال أسبوعين.

"القرار كما يمكنكم أن تتخيلوا، ليس واضحًا في ذهني اليوم. لكن إذا كان عليَّ كشف ما أشعر به وما هو أقرب لتفكيري بشكل أو بآخر، سأقول إنني سأشارك في رولان غاروس، وسأبذل قصارى جهدي.

"من الناحية البدنية أواجه بعض المشكلات، لكنها ربما لا تكفي لقول إنني لن أشارك في أهم بطولة في مسيرتي في التنس".

وتنطلق منافسات فرنسا المفتوحة في 26 مايو الحالي.