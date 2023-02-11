عبدالرزاق حمدالله يكسر رقم عمر السومة
كسر المغربي عبد الرزاق حمد الله الرقم المسجل باسم السوري عمر السومة في دوري روشن السعودي، بعد أن وصل إلى 100 هدف مع فريقه الحالي الاتحاد، ومن قبله النصر.
وسجل حمد الله هدفين للاتحاد مساء اليوم الجمعة في شباك العدالة، ليصل إلى 100 هدف في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في انتصار كبير للاتحاد على العدالة 5-صفر ضمن الجولة 16 من المسابقة.
حمدالله نجح بكسر رقم عمر السومة، حيث سجل المهاجم السوري مع الأهلي الهدف رقم 100 في مباراته الـ102 مع "الراقي"، لكن حمدالله كسر هذا الرقم اليوم حين سجل هدفه المئوي في مباراته الـ101.
يذكر أن عبدالرزاق حمدالله لعب 3 مواسم ونصف مع النصر سجل خلالها 77 هدفًا في الدوري السعودي.
وبعد انتقاله للاتحاد في ميركاتو يناير 2021 أحرز 23 هدفًا ليصل إلى 100 هدف.
وسحق نادي الاتحاد نظيره العدالة وفاز عليه بخماسية نظيفة، اليوم الجمعةـ ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وافتتح رومارينيو التسجيل للاتحاد في الدقيقة 17 بضربة خلفية رائعة قبل أن يضيف حمد الله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد 2-صفر.
وعاد حمد الله ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 67 ليدخل نادي المئة هدف وفقًا للحساب الرسمي للدوري السعودي على تويتر. وسجل حمد الله 23 هدفًا منها مع الاتحاد والبقية مع النصر السعودي.
وأضاف ايجور كورونادو الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
واختتم هارون كمارا خماسية الاتحاد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لينتصر الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو الذي بات عقب نهاية الجولة الماضية أكثر مدرب في تاريخ مشاركات الاتحاد بالدوري السعودي تحقيقًا للنقاط في الدور الأول برصيد 34 نقطة.
ورفع الانتصار رصيد الاتحاد إلى 37 نقطة متساويًا مع النصر المتصدر والشباب صاحب المركز الثالث.
ويحتل العدالة المركز 15 وقبل الأخير بعدما تجمد رصيده عند ٩ نقاط.