عبدالرزاق حمدالله يكسر رقم عمر السومة

وسحق نادي الاتحاد نظيره العدالة وفاز عليه بخماسية نظيفة، اليوم الجمعةـ ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وافتتح رومارينيو التسجيل للاتحاد في الدقيقة 17 بضربة خلفية رائعة قبل أن يضيف حمد الله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد 2-صفر.

وعاد حمد الله ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 67 ليدخل نادي المئة هدف وفقًا للحساب الرسمي للدوري السعودي على تويتر. وسجل حمد الله 23 هدفًا منها مع الاتحاد والبقية مع النصر السعودي.

وأضاف ايجور كورونادو الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

واختتم هارون كمارا خماسية الاتحاد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لينتصر الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو الذي بات عقب نهاية الجولة الماضية أكثر مدرب في تاريخ مشاركات الاتحاد بالدوري السعودي تحقيقًا للنقاط في الدور الأول برصيد 34 نقطة.

ورفع الانتصار رصيد الاتحاد إلى 37 نقطة متساويًا مع النصر المتصدر والشباب صاحب المركز الثالث.

ويحتل العدالة المركز 15 وقبل الأخير بعدما تجمد رصيده عند ٩ نقاط.