حال فشل ضم مبابي.. ريال مدريد يفكر في التعاقد مع هالاند

أفادت صحيفة "أس" بأن ريال مدريد قد يتجه للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي الصيف المقبل، حال فشل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي

ومن المعروف بالفعل أن الهدف الأول لريال مدريد الصيف المقبل هو مبابي الذي يمكن التعاقد معه في صفقة انتقال حر حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

ومنذ الأول من يناير أصبح مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، حرًّا في التفاوض بحرية مع أي ناد دون موافقة باريس سان جيرمان.

لكن صحيفة "أس" كشفت أن ريال مدريد أمهل مبابي حتى الـ15 من يناير الحالي لحسم موقفه من الانضمام لريال مدريد.