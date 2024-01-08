حال فشل ضم مبابي.. ريال مدريد يفكر في التعاقد مع هالاند
أفادت صحيفة "أس" بأن ريال مدريد قد يتجه للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي الصيف المقبل، حال فشل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي
ومن المعروف بالفعل أن الهدف الأول لريال مدريد الصيف المقبل هو مبابي الذي يمكن التعاقد معه في صفقة انتقال حر حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.
ومنذ الأول من يناير أصبح مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا، حرًّا في التفاوض بحرية مع أي ناد دون موافقة باريس سان جيرمان.
لكن صحيفة "أس" كشفت أن ريال مدريد أمهل مبابي حتى الـ15 من يناير الحالي لحسم موقفه من الانضمام لريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة أن "مغامرات" مبابي بشأن مستقبله، والتي تجسدت في تصريحه "المقلق" بعد الفوز بكأس السوبر الفرنسي قبل أيام والتي قال فيه: "لم أقرر مستقبلي بعد"، لا تصب في صالح ترشيحه ليكون ضمن الـ"غالاكتيكوس" التي ستملأ ملعب سانتياغو برنابيو يوم افتتاحه الكبير.
وأكدت أنه إذا لم يرد مبابي بالإيجاب في الموعد المحدد على ريال مدريد فسيتجه الميرنغي نحو المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند البالغ من العمر 23 عامًا.
ويعرف هالاند جيدًا أن أنشيلوتي وقادة ريال مدريد سينظرون إلى التعاقد معه بشكل إيجابي للغاية، ويُنظر إليه على أنه أفضل مهاجم في العقد المقبل، حيث يضمن تواجده تسجيل 40 إلى 50 هدفًا في الموسم الواحد.
ويبدو أن عقد هالاند مع مانشستر سيتي الذي ينتهي في يونيو 2027 يترك اللاعب أمام خيارات قليلة بشأن مستقبله إلا لو كان رحيله مقابل مبلغ مرتفع.
لكن رافائيلا بيمنتا وكيلة هالاند قالت في تصريح: "يعلم عملاؤنا أننا نترك لهم دائمًا خيارات واضحة لاختيار مستقبلهم بأنفسهم".
وتواجدت بيمنتا في سانتياغو برنابيو في بعض مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بدعوة من فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حيث يرتبطان بعلاقة رائعة كما ذكرت "أس"
وأوضحت الصحيفة أن هناك أملًا بتعاقد ريال مدريد مع هالاند بسعر معقول، بسبب بند يسهل له الرحيل لناد من خارج أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة الميرنغي.
وأفادت بأن ريال مدريد لديه علم بإمكانية التعاقد مع هالاند مقابل 100 مليون يورو وليس 200 مليون يورو.
ونقلت الصحيفة عن مصدر من ريال مدريد قوله: "اقتصادنا قادر على سداد الديون لدرجة أنه يمكننا حتى التفكير في التوقيع مع مبابي وهالاند".
واشترى هالاند منزلًا، قبل عام، في ماربيا الإسبانية، ويحب السفر لإسبانيا تقريبًا في كل مرة يحصل فيها على إجازة، وبالتالي فإنه لو كان الأمر متروكًا للاعب فإنه سيوقع لريال مدريد غدًا كما قالت "أس"
الخطة البديلة
وأشارت "أس" إلى أنه إذا لم ينجح ريال مدريد في التعاقد مع هالاند صيف العام الحالي، فإن أبواب سانتياغو برنابيو ستكون مفتوحة في المستقبل القريب.
وإذا نجح ريال مدريد في ضم مبابي، أو حتى إذا لم تنجح الصفقة، فمن الممكن تأجيل التعاقد مع هالاند حتى عام 2025 نظرًا للتوقعات الكبيرة المحيطة بالمهاجم البرازيلي إندريك.
ويحلم كارلو أنشيلوتي بوجود الثلاثي الهجومي فينيسيوس جونيور ورودريغو وإندريك في الخط الأمامي لريال مدريد.