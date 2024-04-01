مدربة تشيلسي تنتقد "العنف الذكوري" بعد انفعالها على مدرب آرسنال (فيديو)
انتقدت إيما هايز، مدربة فريق تشيلسي للسيدات، سلوك مدرب آرسنال يوناس إيديفال بسبب ما سمته "العنف الذكوري"، بعد أن دفعته خلال تبادل حاد في الحديث بعد المباراة.
وتوج فريق آرسنال بلقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة للسيدات، وذلك بعد فوزه في النهائي على تشيلسي بهدف دون رد، مساء الأحد.
ونجحت سيدات آرسنال في التتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخ النادي، وذلك بعدما سبق لهن الفوز باللقب أعوام 2011 و2012 و2013 و2015 و2018 و2023.
وتم تداول لقطة لمدربة "البلوز" عقب المباراة وهي تتجه لنظيرها في آرسنال الذي حاول مصافحتها، لكنها دفعته بعيدا في إشارة لغضبها الشديد من بعض تصرفاته خلال أحداث اللقاء.
وقالت هايز عقب اللقاء: "أعتقد أنه من الضروري للغاية أن نكون قدوة بطريقة صحيحة، أنا لا أؤيد العدوانية الذكورية على جانب الملعب، أنا حقًا لا أؤيد ذلك، والتصرف مع اللاعبين بشكل مباشر، بالنسبة لي، هذا غير مقبول. لقد خاب أملي وأخبرت جوناس بذلك".
وتابعت: "لا أعتقد أن التصرف على هذا النحو أمر جيد، لقد حصل على بطاقة صفراء وربما كان يجب طرده، أنا هنا من أجل المنافسة والفوز، لم أحصل على بطاقة خلال 12 عامًا، طوال فترة وجودي هنا، أتفهم تمامًا أنه فائز ويريد الفوز ولكن سلوكه خارج الملعب الملعب لم يكن مقبولًا".
وأكملت: "الطريقة التي واجه بها اللاعبة إيرين لم تكن مقبولة في رأيي، كنت واضحة معه، لم أعتقد أنها مقبولة. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إخباره عن سلوكه على جانب الملعب. في النهاية أريد أن أهنئ آرسنال".
رد مدرب آرسنال
وعندما قيل للمدرب إيديفال أن هايز استخدمت عبارة "عدوانية ذكورية" لوصف سلوكه، رد مدرب آرسنال، قائلاً: "أعتقد أن هذه طريقة غير مسؤولة للغاية لوصف سلوكي الذي كان لدي، لا أعتقد أنها الحقيقة".
وأردف: "بالتأكيد لا أرى نفسي عدوانيًا في تلك الحالة، أعتقد أن هذا وصف غير مسؤول للغاية".
وعن تفسيره لما حدث بينه وبين مدربة تشيلسي، أوضح إيديفال: "أرنا أن تُلعب المباراة بنظام الكرات المتعددة لتسريع الأداء، لكنهم أرادوا أن تُلعب بكرة واحدة. ثم فجأة غيروا خططهم وقلت لهم أنتم أردتم اللعب بكرة واحدة، والآن نحتاج إلى استعادة تلك الكرة، بالطبع لم ترض إيرين عن ذلك، ولم أقل شيئًا آخر في تلك الحالة".
وأتم: "أعتقد أنه بالتأكيد توجد طريقة تتصرف بها في المنطقة الفنية، وهناك أيضًا طريقة تتصرف بها بعد المباراة، لتكون فائزًا جيدًا، ولكن عليك أيضًا أن تكون خاسرًا جيدًا وتتحمل المسؤولية في كلتا الحالتين، أنا سعيد بالطريقة التي أتصرف بها والآخرون يحتاجون إلى النظر في المرآة ومعرفة ما إذا كانوا راضين عن أنفسهم".