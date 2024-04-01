مدربة تشيلسي تنتقد "العنف الذكوري" بعد انفعالها على مدرب آرسنال (فيديو)

انتقدت إيما هايز، مدربة فريق تشيلسي للسيدات، سلوك مدرب آرسنال يوناس إيديفال بسبب ما سمته "العنف الذكوري"، بعد أن دفعته خلال تبادل حاد في الحديث بعد المباراة.

وتوج فريق آرسنال بلقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة للسيدات، وذلك بعد فوزه في النهائي على تشيلسي بهدف دون رد، مساء الأحد.

ونجحت سيدات آرسنال في التتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخ النادي، وذلك بعدما سبق لهن الفوز باللقب أعوام 2011 و2012 و2013 و2015 و2018 و2023.

وتم تداول لقطة لمدربة "البلوز" عقب المباراة وهي تتجه لنظيرها في آرسنال الذي حاول مصافحتها، لكنها دفعته بعيدا في إشارة لغضبها الشديد من بعض تصرفاته خلال أحداث اللقاء.