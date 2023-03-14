لابورتا: سنواجه الأوغاد الذين يلطخون تاريخ برشلونة

على هذا المنوال، من الواضح أن رئيس النادي شن هجوما على المنتقدين: "هناك بعض الهجمات الشرسة على النادي لا علاقة لها بالواقع. ويمكنك أن تكون على يقين أن مجلس الإدارة برئاستي سيدافع عن النادي بكل قوة".

وبهذا المعنى، زاد من نبرة رسالته: "انظروا، معنويات برشلونة لا يمكن شراؤها أو بيعها. لقد استفدنا من حقيقة أن الأشخاص الذين يحبون النادي يجتمعون معًا، كانت هناك بعض الهجمات الشرسة على نادينا، والتي لا علاقة لها بالواقع. ويمكنك التأكد من أن مجلس الإدارة الذي أتشرف برئاسته سيدافع عن النادي بكل قوة. ولن ينجحوا لأن قادة برشلونة يمثلون قيمنا وشعارنا وأنتم تظهرون ذلك على أرض الملعب عندما تعطي كل قطرة دم".

وفي النهاية، أصدر لابورتا، الذي كان على وشك البكاء، تحذيرًا: "لا تظن أنني أشعر بالعاطفة بسبب الضعف، فأنا أشعر بالعاطفة لأنني أريد حقًا مواجهة كل الأوغاد الذين يلطخون شعار نادينا. لا يفكر أحد أنه من ضعف".