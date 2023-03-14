لابورتا: سنواجه الأوغاد الذين يلطخون تاريخ برشلونة
لم يختبئ خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بل لجأ للهجوم للدفاع عن النادي الكتالوني فيما يتعلق "بقضية نيغريرا"، في اجتماع مع قادة فرق النادي، مؤكدا: "أريد حقًا مواجهة كل الأوغاد الذين يريدون تلطيخ شعار نادينا".
وكان لابورتا قد نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" فور صدور بيان من ريال مدريد يعلن فيه انضمامه إلى شكوى تقدم بها ممثلو الادعاء الإسباني ضد برشلونة واثنين من رؤسائه السابقين بشأن مدفوعات مزعومة لشركة مملوكة لمسؤول كبير في لجنة الحكام للتأثيرعلى نتائج المباريات.
وقال في التغريدة إلى جماهير النادي الكتالوني: "تحلوا بالهدوء. برشلونة بريء مما يتهم به وضحية حملة ضد شرفه يشارك فيها الجميع الآن. لا عجب، سندافع عن برشلونة ونظهر براءة النادي. سيتعين على الكثير تصحيح ما يقال عن النادي. جميعنا متحدون نصنع القوة".
وسلط لابورتا في تصريحاته عقب الاجتماع، ونشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، على الأهمية التاريخية لناد مثل برشلونة، قائلا: "برشلونة نادٍ ذو قيم. نحن نستخدم هذه القيم ليس لنظهر بشكل جيد، ولكن لأن القيم هي حقًا جزء أساسي من نموذج التميز الرياضي الخاص بنا. ولهذا السبب يحظى برشلونة بالإعجاب والتقدير في جميع أنحاء العالم. كما أن البعض بدافع الحسد يحاولون تقويض سمعتنا بحملات نفذت بسوء نية".
على هذا المنوال، من الواضح أن رئيس النادي شن هجوما على المنتقدين: "هناك بعض الهجمات الشرسة على النادي لا علاقة لها بالواقع. ويمكنك أن تكون على يقين أن مجلس الإدارة برئاستي سيدافع عن النادي بكل قوة".
وبهذا المعنى، زاد من نبرة رسالته: "انظروا، معنويات برشلونة لا يمكن شراؤها أو بيعها. لقد استفدنا من حقيقة أن الأشخاص الذين يحبون النادي يجتمعون معًا، كانت هناك بعض الهجمات الشرسة على نادينا، والتي لا علاقة لها بالواقع. ويمكنك التأكد من أن مجلس الإدارة الذي أتشرف برئاسته سيدافع عن النادي بكل قوة. ولن ينجحوا لأن قادة برشلونة يمثلون قيمنا وشعارنا وأنتم تظهرون ذلك على أرض الملعب عندما تعطي كل قطرة دم".
وفي النهاية، أصدر لابورتا، الذي كان على وشك البكاء، تحذيرًا: "لا تظن أنني أشعر بالعاطفة بسبب الضعف، فأنا أشعر بالعاطفة لأنني أريد حقًا مواجهة كل الأوغاد الذين يلطخون شعار نادينا. لا يفكر أحد أنه من ضعف".