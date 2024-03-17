NBA.. كوري يقود وريورز للفوز على ليكرز بدوري السلة الأمريكي

بعد غيابه ثلاث مباريات بسبب إصابة في الكاحل الأيمن، سجل ستيفن كوري 31 نقطة، ليقود فريقه غولدن ستيت وريورز للفوز 128-121 على مضيفه لوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف كلاي تومسون 26 نقطة لرصيد الفريق الفائز، بينما أحرز زميله جوناثان كومينغا 23 نقطة.

وجاء فوز غولدن ستيت، بعد هزيمته في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها قبل ذلك.

وكان ليبرون لجيمس أفضل مسجلي ليكرز برصيد 40 نقطة منها 13 نقطة في الربع الأخير، بينما أضاف زميله دانغيلو راسل 23 نقطة وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه.