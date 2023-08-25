أس: جواو فيليكس يريد الانتقال لنادي الهلال حال فشل نقله لبرشلونة

ذكرت صحيفة "أس" أن البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي حال فشل انتقاله إلى برشلونة.

وأعلن فيليكس صراحة رغبته في اللعب لبرشلونة لكن الوضع المادي للنادي الكتالوني قد لا يسمح بإتمام الصفقة، كما يتردد أن تشافي لا يفضل التعاقد مع اللاعب البرتغالي.

وذكرت "أس" أنه إذا لم يتحقق حلم فيليكس في اللعب لبرشلونة هذا الموسم فإنه يريد الانتقال إلى الدوري السعودي وبالتحديد إلى نادي الهلال.