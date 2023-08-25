أس: جواو فيليكس يريد الانتقال لنادي الهلال حال فشل نقله لبرشلونة
ذكرت صحيفة "أس" أن البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي حال فشل انتقاله إلى برشلونة.
وأعلن فيليكس صراحة رغبته في اللعب لبرشلونة لكن الوضع المادي للنادي الكتالوني قد لا يسمح بإتمام الصفقة، كما يتردد أن تشافي لا يفضل التعاقد مع اللاعب البرتغالي.
وذكرت "أس" أنه إذا لم يتحقق حلم فيليكس في اللعب لبرشلونة هذا الموسم فإنه يريد الانتقال إلى الدوري السعودي وبالتحديد إلى نادي الهلال.
ولدى برشلونة عدد كاف من المهاجمين (ليفاندوفسكي ورافينيا وأنسو وفيران ولامين يامال وعبدالصمد الزلزولي).
كما أن تشافي يركز على تعزيز مركز الجناح الأيمن، ويريد التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي.
وعاد فيليكس إلى أتلتيكو مدريد بعد 6 أشهر لعبها معارا مع تشيلسي؛ بسبب علاقته المتوترة مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.
وخلال 6 أشهر مع تشيلسي لعب فيليكس تحت قيادة المدرب غراهام بوتر ثم مع فرانك لامبارد، في حين رفض المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الإبقاء على اللاعب البرتغالي.
وأشارت "أس" إلى أن فيليكس لديه اتفاق مع الهلال على أن ينضم إلى الزعيم بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، رغم أن أتلتيكو مدريد يريد إتمام الصفقة بنظام البيع النهائي وليس الإعارة.
وينتهي السوق الصيفي في السعودية يوم 20 سبتمبر.
وانتقل فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد في 2019 مقابل 127 مليون يورو، وهو أغلى لاعب في تاريخ النادي، وينتهي عقده في 2027.
وتقدر القيمة السوقية لفيليكس في الوقت الحالي بـ50 مليون يورو بحسب موقع "transfermarkt".
ولعب فيليكس 131 مباراة مع أتلتيكو مدريد سجل فيها 34 هدفا وصنع 18.