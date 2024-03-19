ريال مدريد يرفع شكوى ضد حكم مباراة أوساسونا
قرر ريال مدريد الإسباني رفع شكوى ضد الحكم خوان مارتينيز مونويرا، الذي أدار السبت مباراته أمام أوساسونا، ضمن الجولة 29 من مسابقة "الليغا" بحسب ما أكدته تقارير إخبارية.
ووفقا لما أورده الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، فإن إدارة الفريق الملكي قررت مقاضاة الحكم مونويرا، بسبب تجاهله عمدا وبطريقة غريبة الإهانات العنصرية التي صدرت عن جماهير اوساسونا تجاه لاعبه فينيسيوس جونيور، خلال المباراة التي حسمها رجال الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنتيجة (4 ـ 2).
وتعرض فينيسيوس، الذي أصبح عرضة للإساءات العنصرية في ملاعب الدوري الإسباني باستمرار، لتوجيه عبارات مهينة من قبل مشجعي أوساسونا، وفق ما كشفته قناة "موفيستار" الإسبانية.
وقال ريال مدريد ردا على تصرف الحكم مع الحادثة، إن "مونويرا تجاهل، طوعًا وعمدًا، الإهانات والصراخ المزعج الذي تم توجيهه مرارًا وتكرارًا إلى لاعبنا فينيسيوس جونيور، رغم تنبيه لاعبينا إياه في الوقت نفسه الذي كانت تحدث فيه تلك الإساءات المهينة".
وأذاعت القناة فيديو يكشف عن توجيه جمهور أوساسونا إهانات للنجم البرازيلي، حيث هتفوا: "الموت لفينيسيوس"، فيما كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن رابطة الدوري الإسباني ستتدخل بعد إثبات الواقعة، وسيتم تغريم نادي أوساسونا ماليا، وربما يتم فرض قيود على حضور الجماهير في المباريات المقبلة.
وحقق ريال مدريد الفوز على أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني، وسجل رباعية الميرينغي كل من فينيسيوس جونيور في مناسبتين، وكارفاخال وإبراهيم دياز.