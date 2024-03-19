ريال مدريد يرفع شكوى ضد حكم مباراة أوساسونا

وتعرض فينيسيوس، الذي أصبح عرضة للإساءات العنصرية في ملاعب الدوري الإسباني باستمرار، لتوجيه عبارات مهينة من قبل مشجعي أوساسونا، وفق ما كشفته قناة "موفيستار" الإسبانية.

وقال ريال مدريد ردا على تصرف الحكم مع الحادثة، إن "مونويرا تجاهل، طوعًا وعمدًا، الإهانات والصراخ المزعج الذي تم توجيهه مرارًا وتكرارًا إلى لاعبنا فينيسيوس جونيور، رغم تنبيه لاعبينا إياه في الوقت نفسه الذي كانت تحدث فيه تلك الإساءات المهينة".

وأذاعت القناة فيديو يكشف عن توجيه جمهور أوساسونا إهانات للنجم البرازيلي، حيث هتفوا: "الموت لفينيسيوس"، فيما كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن رابطة الدوري الإسباني ستتدخل بعد إثبات الواقعة، وسيتم تغريم نادي أوساسونا ماليا، وربما يتم فرض قيود على حضور الجماهير في المباريات المقبلة.

وحقق ريال مدريد الفوز على أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني، وسجل رباعية الميرينغي كل من فينيسيوس جونيور في مناسبتين، وكارفاخال وإبراهيم دياز.