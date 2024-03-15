منتخب تونس لكرة اليد يخسر أولى مباريات ملحق التأهل لأولمبياد باريس

مني منتخب تونس لكرة اليد بالهزيمة أمام نظيره المجري (33 ـ 24) في مستهل مشاركته في الملحق المؤهل لمسابقة كرة اليد للألعاب الأولمبية التي تقام الصيف المقبل في باريس.

ويشارك المنتخب التونسي، الذي أنهى مسابقة أمم إفريقيا في المركز الثالث، ضمن المجموعة الثالثة للملحق التأهيلي للألعاب الأولمبية، والتي تقام مبارياتها في العاصمة المجرية بودابيست بمشاركة أربعة منتخبات هي المجر (المستضيف) وتونس والبرتغال والنرويج.

وعجز منتخب تونس عن مجاراة نسق منافسه الذي أنهى الشوط الأول متقدما (17 ـ 10) قبل أن يدعم أسبقيته وينهي المباراة بفارق 9 أهداف.

ويتصدر المنتخب المجري الترتيب بعد جولة واحدة برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن النرويج الفائزة على البرتغال (32 ـ 29) فيما يحتل منتخبا البرتغال وتونس المركز الأخير من دون رصيد.

وتلعب تونس أمام البرتغال يوم السبت ضمن الجولة الثانية، فيما تواجه النرويج في الجولة الثالثة والأخيرة.

وتأهل منتخب مصر عن قارة إفريقيا لمسابقة كرة اليد لأولمبياد باريس بوصفه حامل لقب أمم إفريقيا، فيما يتطلع منتخبا تونس والجزائر المشاركين في الملحق التأهيلي، إلى رفع عدد منتخبات القارة السمراء في الألعاب.

وتقام منافسات الملحق المؤهل في 3 مجموعات تدور مبارياتها في إسبانيا وألمانيا والمجر على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للألعاب الأولمبية لتلتحق بمنتخبات فرنسا والدانمارك والسويد ومصر واليابان والأرجنتين المتأهلة مباشرة.