حارس ريال مدريد على رأس قائمة أوكرانيا ليورو 2024
أعلن سيرجي ريبروف، المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، القائمة الرسمية التي تخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.
ويخوض منتخب أوكرانيا منافسات المجموعة بالبطولة القارية مع المنتخب البلجيكي بجانب سلوفاكيا ورومانيا.
وتصدر القائمة أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد الإسباني الذي قدم مستويات طيبة في الموسم الحالي.
واستدعى المنتخب الأوكراني أغلب نجومه وعلى رأسهم ثلاثي الدوري الإنجليزي أوليكساندر زينتشينكو لاعب آرسنال وميخايلو مودريك لاعب تشيلسي وفيتالي ميكلولينكو لاعب إيفرتون.
وتضم قائمة منتخب أوكرانيا كلاً من:
حراسة المرمى: أندري لونين - جيورجي بوتشان - أنتولي توربين
الدفاع: مايكولا ماتفينكو - يواخيم كونوبليا - فاليري بوندر - ألكسندر تيمشيك - فيتالي مايكولينكو - إيليا زابارني - ألكسندر سفاتوف - ماكسيم تالوفيروف - بوجدان مايخايليتشينو.
الوسط: أوليكساندر زينتشينكو - أندري يارمولينكو - مايكولا شابارينكو - فولوديمير برازهكو - تاراس ستيبانينكو - ألكسندر زوبكوف - فيكتور تسيجانكوف - ميخايلو مودريك - روسلان مالينوفسكي - سيرجي سيدروتشوك.
الهجوم: أرتيم دوفبيك - رومان يارموتشوك - فلاديسلاف فانات.
ويشارك المنتخب الأوكراني للمرة الرابعة في تاريخه ببطولة كأس الأمم الأوروبية بعدما خاض منافسات آخر 3 نسخ: 2012 و2016 و2020.
وكانت أفضل نتائج المنتخب الأوكراني التأهل إلى ربع النهائي في النسخة الماضية قبل الخروج على يد إنجلترا.