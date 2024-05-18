حارس ريال مدريد على رأس قائمة أوكرانيا ليورو 2024

وتضم قائمة منتخب أوكرانيا كلاً من:

حراسة المرمى: أندري لونين - جيورجي بوتشان - أنتولي توربين

الدفاع: مايكولا ماتفينكو - يواخيم كونوبليا - فاليري بوندر - ألكسندر تيمشيك - فيتالي مايكولينكو - إيليا زابارني - ألكسندر سفاتوف - ماكسيم تالوفيروف - بوجدان مايخايليتشينو.

الوسط: أوليكساندر زينتشينكو - أندري يارمولينكو - مايكولا شابارينكو - فولوديمير برازهكو - تاراس ستيبانينكو - ألكسندر زوبكوف - فيكتور تسيجانكوف - ميخايلو مودريك - روسلان مالينوفسكي - سيرجي سيدروتشوك.

الهجوم: أرتيم دوفبيك - رومان يارموتشوك - فلاديسلاف فانات.

ويشارك المنتخب الأوكراني للمرة الرابعة في تاريخه ببطولة كأس الأمم الأوروبية بعدما خاض منافسات آخر 3 نسخ: 2012 و2016 و2020.

وكانت أفضل نتائج المنتخب الأوكراني التأهل إلى ربع النهائي في النسخة الماضية قبل الخروج على يد إنجلترا.