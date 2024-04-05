ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بفوز مستحق على شيفيلد

وعادل شيفيلد الكفة بهدف أحرزه مدافع ليفربول كونور برادلي في مرماه مطلع الدقيقة 58، لكن الأرجنتيني أليكسيس ماك اليستير منح فريقه التقدم مجدد بعد تسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 77.

في اللحظات الأخيرة من المباراة، حسم الهولندي كودي جاكبو فوز فريقه بهدف ثالث، منح رجال المدرب يورغن كلوب استرجاع صدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة على بعد نقطتين من صاحب المركز الثاني أرسنال وثلاث نقاط عن صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي اللذين حققا الفوز في افتتاح الجولة 31 الأربعاء على التوالي أمام كل من لوتون تاون وأستون فيلا.