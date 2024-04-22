أراوخو يعارض تشافي بتصريحات خطيرة
يبدو أن الخلافات داخل صفوف فريق برشلونة بدأت تظهر للعلن بشكل كبير، فبعد جدال تصريحات إلكاي غوندوغان وانتقاد زملائه عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان، خرج رونالد أراوخو بتصريحات أخرى يعارض فيها مديره الفني، تشافي هيرنانديز.
وخسر برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وانتقد تشافي التحكيم بشدة عقب خسارة الكلاسيكو، قائلا: "هذا عار، أمس سألوني عن الحكم وقلت أتمنى ألا يخطئ وأن يكون دقيقا، لكنه لم يفعل ذلك".
بينما قال أراوخو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "نشعر بالحزن بالتأكيد بسبب الهزيمة، لقد كان أسبوعًا معقدًا، لقد أهدرنا المنافسة على لقب الدوري الإسباني".
وأضاف: "لا أحب الحديث عن التحكيم، علينا أن نرى هدف لامين يامال، على التكنولوجيا أن تحكم بشكل أفضل، بدا لي أن كرته دخلت المرمى".
وتابع: "لكنها ليست أعذارًا، لقد فشلنا في التفاصيل، ليس فقط في هذه المباراة، ولكن أيضًا في المنافسة، علينا أن نستمر".
وأشار: "من الواضح أنني حزين للغاية، لكنني قوي جدًا ذهنيًا وأحاول إظهار ذلك في كل مرة أكون فيها في الملعب".
وأردف: "ليست هناك حاجة لتوبيخ نفسي على أي شيء، دعونا نرفع رؤوسنا ونحتل المركز الثاني، علينا فعل ذلك للمشاركة في كأس السوبر".
ووصل ريال مدريد للنقطة 81، ليتقدم بفارق 11 نقطة على برشلونة الثاني قبل ست جولات على نهاية الدوري.
وتبدو آمال الفريق الكتالوني في الفوز بالدوري ضعيفة بعد اتساع الفارق مع ريال مدريد، ليتلقى برشلونة ضربة مجددا بعد توديع دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي عقب الخسارة 4-1 من باريس سان جيرمان في إياب دور الثمانية ليهدر تفوقه 3-2 في فرنسا.