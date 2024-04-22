أراوخو يعارض تشافي بتصريحات خطيرة

يبدو أن الخلافات داخل صفوف فريق برشلونة بدأت تظهر للعلن بشكل كبير، فبعد جدال تصريحات إلكاي غوندوغان وانتقاد زملائه عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان، خرج رونالد أراوخو بتصريحات أخرى يعارض فيها مديره الفني، تشافي هيرنانديز.

وخسر برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وانتقد تشافي التحكيم بشدة عقب خسارة الكلاسيكو، قائلا: "هذا عار، أمس سألوني عن الحكم وقلت أتمنى ألا يخطئ وأن يكون دقيقا، لكنه لم يفعل ذلك".

بينما قال أراوخو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "نشعر بالحزن بالتأكيد بسبب الهزيمة، لقد كان أسبوعًا معقدًا، لقد أهدرنا المنافسة على لقب الدوري الإسباني".