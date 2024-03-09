صلاح يتحدث عن سرّ عشقه للشطرنج وكيف يتطور ذهنيًا
أجرى الدولي المصري محمد صلاح، حوارًا مطولاً نشره الموقع الرسمي لناديه ليفربول الإنجليزي، مساء السبت، تحدث خلاله عن العديد من الأمور كان أبرزها علاقته مع مدربه يورغن كلوب، وعشقه للعبة الشطرنج.
ويلعب صلاح ضمن صفوف ليفربول، منذ صيف 2017، وحصل مع الفريق على 8 ألقاب، أبرزها: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي.
ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي، مساء الأحد، في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.
وقال صلاح في بداية حديثه عن ذكرياته التي لا ينساها مع كلوب، في ظل إعلان رحيله نهاية الموسم الجاري عن قيادة الفريق: "من الصعب اختيار ذكرى واحدة لتكون الأفضل والأغلى مع كلوب، نحن نعمل سويًا منذ 8 سنوات، ولكن أعتقد أنه يسمح للاعبيه بالحرية في المباريات، التعبير عن أنفسهم بأفضل شكل ممكن من خلال أسلوبهم، كل لاعب يفعل ما يريد".
وتطرق صلاح للحديث عن أهمية العقلية والجانب الذهني في حياة لاعب كرة القدم، قائلاً: "الاهتمام بالجانب الذهني أصعب بكثير من الجانب البدني، أتدرب كل يوم لمدة ساعة ونصف في الجيم، وفي بعض الأوقات أعود إلى المنزل، وأتدرب مرة أخرى، لكن أن تهتم بالجانب العقلي صعب، عليك أن تفعل ذلك لمدة 15 دقيقة كل يوم".
وتابع: "هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تفكر بها، هناك الكثير مما ترغب بتحقيقه، والكثير من المواقف التي تريد أن تتخيلها قبل حدوثها لك في الملعب، حتى لا تتفاجأ وتشعر أنك مررت بكل هذا من قبل، تحتاج إلى خداع عقلك حتى لا يفرق بين الشيء المزيف والحقيقي، يجب أن تصدّق الفكرة التي وضعتها في عقلك".
الشطرنج
وعن اهتمامه بلعبة الشطرنج، وهل تساعده ذهنيًا في المباريات، أشار النجم المصري: "لا أعرف بالضبط، لكنها بالتأكيد تساعدني، لقد أدمنتها بطريقة جنونية، ألعب كل يوم تقريبًا، ما لا يقل عن 7 أو 8 جولات، ربما أكثر، لا أعلم إذا كانت تطور أسلوبي أم لا، لكنها تجعلك تفكر بشكل إستراتيجي، وأحب تلك اللعبة".
وعن الفارق بين ليفربول الآن وقبل عامين مع العديد من اللاعبين المميزين والمنافسة على الكثير من البطولات، أوضح: "لا أفضّل تلك المقارنة، لكننا كنا نمتلك لاعبين رائعين في ذلك الوقت، والموسم الحالي لدينا لاعبون مختلفون تمامًا، وعلينا أن نحاول حتى النهاية للمنافسة على الألقاب، ليس لدينا ما نخسره، لننتظر ماذا سيحدث في نهاية الموسم".