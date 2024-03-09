صلاح يتحدث عن سرّ عشقه للشطرنج وكيف يتطور ذهنيًا

أجرى الدولي المصري محمد صلاح، حوارًا مطولاً نشره الموقع الرسمي لناديه ليفربول الإنجليزي، مساء السبت، تحدث خلاله عن العديد من الأمور كان أبرزها علاقته مع مدربه يورغن كلوب، وعشقه للعبة الشطرنج.

ويلعب صلاح ضمن صفوف ليفربول، منذ صيف 2017، وحصل مع الفريق على 8 ألقاب، أبرزها: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي، مساء الأحد، في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في بداية حديثه عن ذكرياته التي لا ينساها مع كلوب، في ظل إعلان رحيله نهاية الموسم الجاري عن قيادة الفريق: "من الصعب اختيار ذكرى واحدة لتكون الأفضل والأغلى مع كلوب، نحن نعمل سويًا منذ 8 سنوات، ولكن أعتقد أنه يسمح للاعبيه بالحرية في المباريات، التعبير عن أنفسهم بأفضل شكل ممكن من خلال أسلوبهم، كل لاعب يفعل ما يريد".