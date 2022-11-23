فرجاني ساسي لـ" إرم نيوز" : فوز السعودية فخر للعرب.. وهذه رسالتي لجمهور الزمالك

قال فرجاني ساسي نجم خط وسط منتخب تونس؛ إن التعادل مع الدنمارك دون أهداف في افتتاح مشوار نسور قرطاج ببطولة كأس العالم نتيجة جيدة.

وأشار ساسي في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن المنتخب التونسي بالكامل لديه طموح كبير في هذه النسخة من كأس العالم للتأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.

وشارك منتخب تونس 5 مرات سابقة في كأس العالم، ولم يستطع خلالها التأهل إلى ما بعد مرحلة المجموعات.

وأوضح "ساسي" أن طموحه مثل باقي اللاعبين في منتخب تونس الوصول إلى دور الستة عشر وتخطي مرحلة المجموعات.

وأشار إلى أن الفوز الذي حققه منتخب السعودية على حساب الأرجنتين بنتيجة 2/1، اليوم الثلاثاء، في المجموعة الثالثة فخر للعرب جميعًا.

وأوضح أنه يبارك للمنتخب السعودي وجماهيره على الأداء المميز والفوز الذي تحقق، مؤكدًا أن هذا الفوز كان دافعًا للمنتخب التونسي لتقديم أفضل ما لديه في مباراة الدنمارك.

وتابع:" المنتخب التونسي قادر على إسعاد جماهيره والوصول لما هو أبعد من مرحلة المجموعات".

وأشار إلى أن بقاءه بديلًا في مباراة تونس ضد الدنمارك ومشاركته في الدقائق الأخيرة أمر لا يقلل منه على الإطلاق.

وواصل:" نحن 26 لاعبًا كلنا جاهزون لتمثيل المنتخب التونسي ورهن إشارة المدير الفني جلال القادري الذي يختار التشكيل في النهاية ".

ووجه فرجاني ساسي رسالة لجماهير فريقه الأسبق الزمالك المصري: "أشكر مشجعي القلعة البيضاء على دعمهم الكبير لي، وأعلم تمامًا مقدار حبهم لي وتقدير الجماهير المصرية بالكامل له".

وتمنى "ساسي" أن تنجح المنتخبات العربية، وعلى رأسها منتخب تونس، في تشريف الكرة العربية وتقديم مردود مميز في المونديال.

ولعب "ساسي" في الزمالك، خلال الفترة بين 2018 إلى 2021، وحقق مع الفريق المصري لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بجانب السوبر الأفريقي وكأس مصر بجانب الدوري المصري.

وانتقل "ساسي" إلى الدحيل القطري، في صيف 2021، بعد نهاية عقده مع الزمالك