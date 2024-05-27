مواجهة سابقة بين الاتحاد والنصر
مواجهة سابقة بين الاتحاد والنصرمتداولة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يسدل الستار ، اليوم الاثنين ، على منافسات الموسم الحالي لدوري روشن السعودي بمواجهات الجولة الأخيرة والتي تتصدرها لقاء النصر والاتحاد.

ويحل الهلال ضيفًا على الوحدة في مواجهة أخرى مرتقبة بينما يلعب الأهلي مع ضيفه الفيحاء.

ويخوض الزمالك مواجهة جديدة في الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري ويلتقي بيراميدز ضيفه الجونة.

وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة بتوقيت مكة المكرمة:

 الدوري السعودي:

الوحدة – الهلال – 9:00 مساءً – قناة SSC1

الأهلي – الفيحاء – 9:00 مساءً – قناة SSC2

النصر – الاتحاد – 9:00 مساءً – قناة SSC NEWS

الدوري المصري:

الزمالك – الاتحاد – 7:00 مساءً – قناة ONTIME SPORTS

الدوري السعودي
الدوري المصري

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com