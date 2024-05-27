مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يسدل الستار ، اليوم الاثنين ، على منافسات الموسم الحالي لدوري روشن السعودي بمواجهات الجولة الأخيرة والتي تتصدرها لقاء النصر والاتحاد.

ويحل الهلال ضيفًا على الوحدة في مواجهة أخرى مرتقبة بينما يلعب الأهلي مع ضيفه الفيحاء.

ويخوض الزمالك مواجهة جديدة في الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري ويلتقي بيراميدز ضيفه الجونة.