مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يسدل الستار ، اليوم الاثنين ، على منافسات الموسم الحالي لدوري روشن السعودي بمواجهات الجولة الأخيرة والتي تتصدرها لقاء النصر والاتحاد.
ويحل الهلال ضيفًا على الوحدة في مواجهة أخرى مرتقبة بينما يلعب الأهلي مع ضيفه الفيحاء.
ويخوض الزمالك مواجهة جديدة في الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري ويلتقي بيراميدز ضيفه الجونة.
وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة بتوقيت مكة المكرمة:
الدوري السعودي:
الوحدة – الهلال – 9:00 مساءً – قناة SSC1
الأهلي – الفيحاء – 9:00 مساءً – قناة SSC2
النصر – الاتحاد – 9:00 مساءً – قناة SSC NEWS
الدوري المصري:
الزمالك – الاتحاد – 7:00 مساءً – قناة ONTIME SPORTS