NBA.. ناغتس يواصل تفوقه على ليكرز ويتقدم بالأدوار الإقصائية
سجل نيكولا يوكيتش 32 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، ليستهل دنفر ناغتس حملة الدفاع عن لقبه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بالفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 114-103، في المباراة الأولى من الجولة الأولى للأدوار الإقصائية.
وأحرز جمال موراي 22 نقطة، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، ليساعد دنفر في تحقيق فوزه التاسع على التوالي على لوس أنجليس، والخامس على التوالي في الأدوار الإقصائية.
وأضاف مايكل بورتر 19 نقطة، وأحرز آرون جوردون 12 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة لصالح دنفر.
وتقام المباراة الثانية بين الفريقين في دنفر، غدا الإثنين.
وأحرز أنطوني ديفيز أكبر عدد من النقاط لفريقه ليكرز برصيد 32 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة، وقطع الكرة من المنافس أربع مرات.
وأضاف ليبرون جيمس 27 نقطة.
وفي مواجهة أخرى، فاز نيويورك نيكس على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 111-104 في المباراة الأولى من الجولة الأولى للأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي.
ونجح نيكس في العودة وتحقيق الفوز بعد أن أهدر تقدمه بفارق 14 نقطة في الربع الثالث.
ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية في نيويورك أيضا، غدا الإثنين.
وسجل جوش هارت 22 نقطة، واستحوذ على 13 كرة مرتدة، كما سجل جالين برونسون 22 نقطة، واستحوذ على سبع كرات مرتدة، وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه في نيكس.
وسجل مايلز مكبرايد 21 نقطة، بعد مشاركته بديلا منها 13 في الربع الثاني. وأضاف زميله الاحتياطي بويان بوغدانوفيتش 13 نقطة، وأو.جيه أنونوبي 11 نقطة.
وقال توم ثيبودو مدرب نيكس: "نحتاج الجميع. كانت مباراة البدلاء الليلة".
وسجل تريسي ماكسي 33 نقطة، وجويل إمبيد 29 نقطة، واستحوذ على ثماني كرات مرتدة لصالح سيفنتي سيكسرز. وأضاف كايل لوري 18 نقطة، وكيلي أوبري 10 نقاط.
وفي مباريات أخرى، فاز مينيسوتا تيمبروولفز على ضيفه فينكس صنز 120-95، وتغلب كليفلاند كافاليرز على أورلاندو ماجيك 97-83.