NBA.. ناغتس يواصل تفوقه على ليكرز ويتقدم بالأدوار الإقصائية

سجل نيكولا يوكيتش 32 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، ليستهل دنفر ناغتس حملة الدفاع عن لقبه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بالفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 114-103، في المباراة الأولى من الجولة الأولى للأدوار الإقصائية.

وأحرز جمال موراي 22 نقطة، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، ليساعد دنفر في تحقيق فوزه التاسع على التوالي على لوس أنجليس، والخامس على التوالي في الأدوار الإقصائية.

وأضاف مايكل بورتر 19 نقطة، وأحرز آرون جوردون 12 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة لصالح دنفر.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين في دنفر، غدا الإثنين.

وأحرز أنطوني ديفيز أكبر عدد من النقاط لفريقه ليكرز برصيد 32 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة، وقطع الكرة من المنافس أربع مرات.

وأضاف ليبرون جيمس 27 نقطة.