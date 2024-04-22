مورينيو: مانشستر يونايتد لا يزال يضم لاعبين لم أكن أرغب في وجودهما

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إنه لم يحظ خلال عامين ونصف العام في تدريب الفريق بمثل الدعم الذي يحظى به المدرب الحالي الهولندي إيريك تين هاغ.

وذكر مورينيو لصحيفة "تليغراف": "ما يحظى به تين هاغ خلال وجوده مع مانشستر يونايتد لم أحصل عليه، أنا لم أحظ بهذا المستوى من الدعم، ولم أحظ بهذا المستوى من الثقة، لذلك رحلت حزينا لأنني شعرت بأنني كنت في بداية العملية".

وأضاف مورينيو: "في بعض اللحظات شعرت بأنه إذا وثقوا بي وآمنوا بخبرتي لتغيرت أشياء".

وأقيل مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018، وقاد الفريق للتتويج بلقبي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدوري الأوروبي موسم 2016/2017.

وتابع المدرب البرتغالي: "لا يزال الفريق يضم لاعبين اثنين لم أكن أرغب في وجودهما بالفريق قبل خمسة أو ستة أعوام، أعتقد أن هذا يمثل ما اعتبرت أنه ليس أفضل وضع احترافي لناد يحظى بطبيعة معينة".