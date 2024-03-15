بث مباشر لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

تنطلق، بعد قليل، قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024 وسط توقعات بمواجهات قوية للغاية.

ويعد ربع دوري أبطال أوروبا هذا العام، هو الأشرس، منذ سنوات، بعد تأهل أقوى 8 أندية في القارة.

وحجزت أندية: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، ومانشستر سيتي، وبروسيا دورتموند، وآرسنال، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، مقاعدها في ربع النهائي.

وتقام القرعة بالنظام المفتوح دون تدخل، ما يعني إمكانية مواجهة ناديين من نفس البلد.

وبعد انتهاء قرعة ربع النهائي سيتم تحديد قرعة نصف النهائي أيضًا بنظام المسارات.