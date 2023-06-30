تعديل على قوانين كوريا الجنوبية يهبط بعمر "سون هيونغ مين" إلى 30 عامًا

القانون القديم كان يحسب عمر الشخص هناك في كوريا الجنوبية قبل الولادة أي فترة الحمل وتُحسب بسنة كاملة في العمر، ولكن القانون الجديد الذي تم تطبيقه بشكل رسمي يتم احتساب عمر الشخص فيه بدءًا من تاريخ ولادته، وهو نفس ما يتم العمل به في كل دول العالم.

وأصبح الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام هوتسبير، أصغر عمرًا بعامٍ واحد وأصبح (30 عامًا) بدلا من 31.

وخسر سون عاماً من عمره بعد تغيير حساب العمر في بلاده، وبات عمره 30، بعد تغيير نظام حساب العمر في كوريا الجنوبية.