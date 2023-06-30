تعديل على قوانين كوريا الجنوبية يهبط بعمر "سون هيونغ مين" إلى 30 عامًا
طرأ تعديل مفاجئ على القوانين في كوريا الجنوبية فيما يخص المواليد وأعمارهم ما كان له أثر على أعمار كل المواطنين هناك دون استثناء، أبرزهم سون هيونغ مين نجم نادي توتنهام الإنجليزي.
القانون القديم كان يحسب عمر الشخص هناك في كوريا الجنوبية قبل الولادة أي فترة الحمل وتُحسب بسنة كاملة في العمر، ولكن القانون الجديد الذي تم تطبيقه بشكل رسمي يتم احتساب عمر الشخص فيه بدءًا من تاريخ ولادته، وهو نفس ما يتم العمل به في كل دول العالم.
وأصبح الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام هوتسبير، أصغر عمرًا بعامٍ واحد وأصبح (30 عامًا) بدلا من 31.
وخسر سون عاماً من عمره بعد تغيير حساب العمر في بلاده، وبات عمره 30، بعد تغيير نظام حساب العمر في كوريا الجنوبية.
يذكر أن سون هيونغ مين، البالغ من العمر 30 عامًا، انضم إلى توتنهام عام 2015، ويمتد عقده حتى 30 يونيو 2025.
وسجل سون هيونغ مين 145 هدفًا وصنع 80، خلال 372 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، منذ عام 2015 حتى الآن.