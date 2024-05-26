شارل لوكلير يفوز بجائزة موناكو الكبرى لفورمولا 1
فاز شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو بالجائزة الكبرى المقامة في الإمارة ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.
وجاء في المركز الثاني الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين متفوقا على الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الذي حل ثالثا.
واحتل ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام المركز السادس في نهاية السباق الذي توقف بعد حادث وقع في اللفة الأولى دمر سيارة سيرجيو بيريز سائق رد بول وألحق أضرارا بسيارتي كيفن ماجنوسن ونيكو هالكنبرغ سائقي هاس.