مدافع ريال مدريد يحتفل برمضان على سجادة الصلاة (صورة)

حرص أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد، على توجيه التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان بطريقة مميزة.

ونشر روديغر صورة له عبر حسابه على "إنستغرام" بالجلباب الأبيض وهو على سجادة الصلاة، وعلق قائلا: "رمضان مبارك لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.. تقبل الله صيامنا وقيامنا".

وكان روديغر تحدث في حوار صحفي سابقا عن أهمية التزامه بالصيام في نهار رمضان، والحفاظ على الصلوات وتلاوة القرآن.