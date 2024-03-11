مدافع ريال مدريد يحتفل برمضان على سجادة الصلاة (صورة)
حرص أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد، على توجيه التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان بطريقة مميزة.
ونشر روديغر صورة له عبر حسابه على "إنستغرام" بالجلباب الأبيض وهو على سجادة الصلاة، وعلق قائلا: "رمضان مبارك لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم.. تقبل الله صيامنا وقيامنا".
وكان روديغر تحدث في حوار صحفي سابقا عن أهمية التزامه بالصيام في نهار رمضان، والحفاظ على الصلوات وتلاوة القرآن.
وتحدث النجم الألماني عن تأثير الصيام على اللاعبين، قائلا: "ليس أنا، لأنني معتاد على ذلك، وأنا لا آكل أو أشرب أي شيء نهارا، وألتزم بالصيام بشكل كامل".
وأضاف: "الأمر ليس سهلا، لكنه يحتاج إلى العقلية المناسبة فقط للتعامل مع الأمر"، وهو ما يعتبره روديغر أحد مميزاته، مؤكدا أن الالتزام خلال الشهر لا يمثل أي مشكلة بالنسبة له.
وفاز ريال مدريد على سيلتا فيغو بأربعة أهداف دون رد، مساء الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.
سجل فينيسيوس جونيور وأنطونيو روديغر هدفين لريال مدريد، فيما سجل كارلوس دومينيغيز الثالث بالخطأ في مرماه، وختم البديل أردا غولر الأهداف بالرابع.
الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 22 نقطة في المركز الـ17.