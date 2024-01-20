كارلوس ألكاراز يتأهل لدور الـ16 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

صعد كارلوس ألكاراز إلى الدور الرابع (دور الـ16) في منافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم السبت، بعد انسحاب منافسه الصيني شانغ جونتشينغ المشارك ببطاقة دعوة بسبب الإصابة، بينما كانت النتيجة تشير لتقدم اللاعب الإسباني 6/1 و6/1 و1/0.

وبصورة واضحة، سيطر ألكاراز (20 عاما)، الذي سبق له الحصول على لقبين كبيرين، على اللعب في مواجهة اللاعب الصيني (18 عاما)، طوال أكثر قليلا عن ساعة في ملعب رود ليفر.

وحصل اللاعب الصيني المعروف باسم جيري في مقره التدريبي في فلوريدا على وقت مستقطع لتلقي العلاج؛ بسبب مشكلة في الفخذ خلال تأخره 4/1 في المجموعة الثانية، وقرر الانسحاب من المباراة بعد كسر إرساله للمرة السادسة في بداية المجموعة الثالثة.