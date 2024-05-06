ناديان يرفضان تهنئة ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

وأوضحت أن القاعدة "غير المكتوبة" هي عدم تهنئة منافسيك الرياضيين رغم أن ريال مدريد هنأ أتلتيكو مدريد وجماهيره بلقب الدوري الإسباني موسم 2020/2021.

ولم يحتفل لاعبو ريال مدريد مع جماهير الفريق بلقب الدوري الإسباني في ساحة "سيبيليس" كما هو معتاد دائما عند التتويج بالألقاب.

ويعود ذلك إلى تركيز إدارة ريال مدريد على مواجهة بايرن ميونخ في سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل الفريقان ذهابا 2/2 في ملعب أليانز أرينا، والمتأهل منهما سيلعب في النهائي مع باريس سان جيرمان أو بروسيا دورتموند يوم 1 يونيو في ملعب ويمبلي في لندن.

ويمكن أن ينهي ريال مدريد الموسم بطلا لثلاثة ألقاب، بعد أن توج في يناير الماضي بطلا لكأس السوبر الإسباني وضمن لقب الليغا.

وفي المباريات الأربع الأخيرة لريال مدريد في الليغا سيواجه غرناطة وديبورتيفو ألافيس وفياريال وريال بيتيس.