ناديان يرفضان تهنئة ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني
سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على ناديين فقط من أندية الدوري الإسباني العشرين رفضا تهنئة ريال مدريد بتتويجه بطلا لليغا للموسم الحالي 2023/2024.
وضمن ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه يوم السبت الماضي حيث فاز 3/0 على قادش وخسر برشلونة 2/4 أمام جيرونا.
وتسابقت أندية الدوري الإسباني على تهنئة ريال مدريد بلقب الليغا بما في ذلك برشلونة المنافس التقليدي للميرنغي، باستثناء ناديي أتلتيكو مدريد وقادش.
ولم ينشر أتلتيكو مدريد أو قادش أي شيء على حساباتهما في وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي نشرت فيه أندية برشلونة وجيرونا وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد وريال بيتيس وفالنسيا وفياريال وخيتافي وأوساسونا وألافيس وإشبيلية ولاس بالماس ورايو فاليكانو وريال مايوركا وسيلتا فيغو وغرناطة وألميريا تهنئة لريال مدريد.
ووفقا لصحيفة "أس" فإنه في حالة أتلتيكو مدريد، فإن هذا الأمر (عدم تهنئة ريال مدريد) شائع، رغم أن الأمر لا علاقة له بالمنافسة القائمة بين الناديين.
وأوضحت أن القاعدة "غير المكتوبة" هي عدم تهنئة منافسيك الرياضيين رغم أن ريال مدريد هنأ أتلتيكو مدريد وجماهيره بلقب الدوري الإسباني موسم 2020/2021.
ولم يحتفل لاعبو ريال مدريد مع جماهير الفريق بلقب الدوري الإسباني في ساحة "سيبيليس" كما هو معتاد دائما عند التتويج بالألقاب.
ويعود ذلك إلى تركيز إدارة ريال مدريد على مواجهة بايرن ميونخ في سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعادل الفريقان ذهابا 2/2 في ملعب أليانز أرينا، والمتأهل منهما سيلعب في النهائي مع باريس سان جيرمان أو بروسيا دورتموند يوم 1 يونيو في ملعب ويمبلي في لندن.
ويمكن أن ينهي ريال مدريد الموسم بطلا لثلاثة ألقاب، بعد أن توج في يناير الماضي بطلا لكأس السوبر الإسباني وضمن لقب الليغا.
وفي المباريات الأربع الأخيرة لريال مدريد في الليغا سيواجه غرناطة وديبورتيفو ألافيس وفياريال وريال بيتيس.